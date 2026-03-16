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經典賽》向道奇傳奇大哉問 美國隊塞揚王牌體悟：要把熱情帶回匹茲堡

2026/03/16 14:39

史基斯。（路透）史基斯。（路透）

〔記者林宥辰／台北報導〕在一場驚心動魄的4強賽結束、美國隊2:1險勝多明尼加之後，美國隊的海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）問了道奇傳奇克蕭（Clayton Kershaw）一個問題：「經典賽與世界大賽相比如何？」

克蕭回應，經典賽和世界大賽不同，各自有各自魅力。而在面對多明尼加豪華打線，4.1局僅失1分優異表現後，史基斯體悟到箇中道理，他受訪時說：「這絕對是我希望帶回匹茲堡的東西，只是屆時形式可能不同。但也無妨。紅白藍的美國隊顏色，未來可以變成匹茲堡海盜的黑金配色，相信北岸球迷不會介意。」

史基斯說，他希望能把這樣的氛圍帶回匹茲堡，他也說：「能和這些球員一起打球，看到世界最頂尖球員如何準備與比賽，真的很棒。休息室裡的每個人其實有很多共通點，希望能把在這裡學到的一些東西帶回匹茲堡。」

史基斯也說，他很高興看到母隊的幾位隊友，出現在對面的休息室，因為他們也能像自己一樣，親眼看到世界頂尖球員如何比賽，從中汲取許多可以借鑑、並重新調整後帶回海盜隊運用的想法。

史基斯投球任內，2局被卡米內洛（Junior Caminero）擊出陽春砲，讓多明尼加隊團隊累積15轟，超越2009年墨西哥14轟，成為單屆經典賽最會轟球隊，刷新歷史紀錄。

不過，史基斯任內也就僅失這1分。美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）就說：「他的氣場很特別。他渴望這種時刻，這麼大的舞台對他而言也剛好。」

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