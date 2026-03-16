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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》旅美台將合體聚餐 林維恩揪費神、龍仔吃台式小火鍋

2026/03/16 16:19

林維恩揪費神、龍仔吃台式小火鍋。（取自林維恩Threads）林維恩揪費神、龍仔吃台式小火鍋。（取自林維恩Threads）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在本屆經典賽以2勝2敗作收，無緣在C組晉級7強複賽。許多旅美好手都回到美國備戰，效力於運動家的林維恩昨天PO出他與費爾柴德（Stuart Fairchild）和因傷遺憾退賽的強納森．龍（Jonathon Long）一起吃台式小火鍋，畫面相當溫馨。

守護者隊外野手費爾柴德本屆首度披上台灣隊戰袍，在經典賽表現神勇，敲出2支關鍵全壘打，也讓他圈粉了許多台灣球迷，從「費仔」升格為「費神」；原本預定參賽卻在最後一刻因手肘傷勢退出的「龍仔」強納森．龍，雖然沒能與隊友在場上並肩作戰，但復健狀況良好的他，也趁著春訓空檔與台灣旅美好手們碰面。林維恩在之前的直播中就曾透露，他和強納森．龍有相約回美國後要揪一下。

經典賽落幕後，許多旅美好手已經向母隊報到，林維恩和費爾柴德，今天更是同場出賽。昨日效力於不同體系的旅美小將們齊聚一堂，出席的有林維恩、費爾柴德、強納森．龍、沙子宸、柯敬賢和林昱珉等人，大家一起前往位於亞歷桑那的「Pop Pot & Tea AZ（三媽嗅嗅鍋）」用餐，這場「火鍋會」不僅是美食交流，更是球員在漫長球季中互相打氣的重要時刻，林維恩也在threads上分享照片並PO文表示：「來見兩位大哥」。

林維恩揪費神、龍仔吃台式小火鍋。（取自林維恩IG）林維恩揪費神、龍仔吃台式小火鍋。（取自林維恩IG）

旅美台將合體聚餐。（取自沙子宸Threads）旅美台將合體聚餐。（取自沙子宸Threads）

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