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NBA》打殘陣勇士卻一度落後21分 尼克一哥布朗森：學到一課

2026/03/16 16:22

布朗森。（美聯社）布朗森。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕東部強權尼克今面對深陷傷兵潮的勇士一度落後多達21分，下半場急起直追才艱辛演出逆轉勝，以110：107收下3連勝，一哥布朗森（Jalen Brunson）坦言，對球隊而言是很寶貴的一課。

勇士近期受到傷兵困擾，一哥柯瑞（Stephen Curry）因膝傷已經連續缺陣17場，自1月30日後就未再出賽，今賽前更宣布小柯瑞（Seth Curry）與哈佛德（Al Horford）都將至少缺席一週，小柯瑞的傷勢為左側腹股溝輕微拉傷，哈佛德則是左側小腿輕微拉傷，對勇士而言無疑是雪上加霜。

不過勇士今開賽打出競爭力，上半場一度領先多達21分，尼克易籃後靠湯斯（Karl-Anthony Towns）挺身而出，攜手布朗森聯手追分，才帶著83：80反超進入決勝節，末節數度被對手追到只剩1分差，勇士倒數6.2秒執行最後一擊，桑托斯（Gui Santos）發生傳球失誤，尼克成功捍衛主場。

布朗森今攻下全隊最高30分，自美國時間2月19日面對活塞一役再度拿下至少30分，他表示，球隊贏球才是最重要的，但比起前幾週自己的狀態確實提升不少，團隊今天在關鍵時刻保持冷靜是能贏下比賽的原因。

布朗森指出，勇士在一開始就建立大幅領先，球隊努力一步步縮小分差，在第三節要到領先，「贏了就是贏了，當然絕對不是贏得最漂亮的一場，但我們也從這樣的經驗汲取教訓，我們了解到比賽一開始就很重要，開賽要表現得更好。」

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