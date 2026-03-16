擊劍》林雨潔青女銳劍個人賽稱霸 強權中正高中全國青年擊劍賽大豐收

中正高中在青年男女銳劍項目皆奪下冠軍，最終共收下2金、2銀、3銅的佳績（中正高中提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕115年全國第一次青年暨青少年擊劍錦標賽於3月12日至15日在國立台灣體育運動大學體育館舉行，吸引全國近千人次參賽。銳劍強權北市中正高中在本屆賽事表現亮眼，在青年男女銳劍項目皆奪下冠軍，最終共收下2金、2銀、3銅的佳績。

3月12日首先登場的青年男子銳劍個人賽共有142人參賽，是本次賽事人數最多的項目。中正高中派出5名選手應戰，由亞洲排名第一的陳秉濬一路過關斬將，在決賽擊敗國立體大陳品叡奪下冠軍，為學校拿下首金；小將蘇敏毅也表現出色，獲得銅牌。

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3月15日青年女子銳劍個人賽共有91人參加，中正高中派出4名選手出賽，由世界U17排名第一的林雨潔奪得冠軍，新竹義民高中杜羽蕎獲得亞軍；中正高中江雅庭、洪詩俞則雙雙摘下銅牌，中正高中在該項目收下1金2銅。此外，2024年亞洲青少年冠軍張皇美子在青年女子鈍劍與青年女子軍刀項目分別獲得銀牌。

中正高中總教練李俊徵表示，本次賽事共設12個項目，總參賽人次接近千人，不僅是2027年亞洲青年、青少年國家代表隊的重要積分選拔賽，也關係到115年全國中等學校運動會個人賽種子排名與團體賽排序，因此被視為全中運前哨戰，各校皆全力以赴。接下來，中正高中選手陳秉濬、林雨潔與張皇美子也將代表學校挑戰2026年世界青年擊劍錦標賽，持續朝國際舞台邁進。

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