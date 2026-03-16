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體壇》運動文化展破3萬人次入場 經典賽直播派對一起熱血

2026/03/16 16:39

女孩舞台區是每屆最熱門活動之一（中）吳瑞律。（官方提供）女孩舞台區是每屆最熱門活動之一（中）吳瑞律。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026 SPORTsLAND 台灣運動文化展在3月9日隨著台灣隊經典賽程落幕，今年活動加入經典賽直播派對，以及八大展區接各有特色，其中迪士尼「DV-米奇系列」的「必勝訓練基地」特展更是蔚為風潮，四天總計超過3萬人次入場。

台灣運動文化展今年於3月6到9日花博爭艷館舉行，適逢台灣隊國際賽事的時間，主辦單位便在現場立起了超大螢幕，舉辦直播派對，讓球迷齊聚一同為中華隊經典賽是吶喊，見證歷史首次經典賽擊敗亞洲勁旅南韓的精彩時刻。除了最熱門的啦啦隊舞台區，邀請12位韓國啦啦隊來台，台灣8支球隊啦啦隊，共計超過40名女孩與粉絲見面，「DV-米奇系列」、動畫《GOAT 山羊巔峰》兩大夢幻聯名，都是讓展會創下新高的關鍵。

SPORTsLAND 是台灣運動產業的新嘗試，希望透過「行動」來累積會員點數MVP POINTS，將與運動相關的大小事變成「會員任務」，讓不論是運動的「參與者」或「觀賞者」。依照任務的難易度決定 MVP POINTS 的數量，只要完成任務，獲取 MVP POINTS 後，則可以兌換禮物。透過本次展會，完成了一萬名會員的加入，同時四天的活動現場有500萬點 MVP POINTS的流動。

SPORTsLAND藉由本次台灣運動文化展，將 MVP POINTS 正式推出與所有運動人見面，獲得不錯迴響，在展會結束之後，也會持續在各個運動項目的主場、商場、盃賽現場等不同的運動場景設定任務，讓更多運動族群能更加熟悉SPORTsLAND的會員制，最後成為運動族群之間的聯繫。

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