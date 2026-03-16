MLB》道奇投教讚球速重回巔峰水準 投手大谷有望扛開幕先發

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍日本隊在經典賽止步8強，無緣達成2連霸壯舉，二刀流超級巨星大谷翔平將要回到道奇備戰大聯盟春訓。投手教練普萊爾（Mark Prior）對「投手大谷」的狀況感到滿意，並透露之後的安排，大谷有望在開幕系列賽中先發登板。

大谷翔平曾在12日進行加入國家隊的首次Live BP（實戰投打練習），面對日本隊打者，模擬4局用59球飆出7次三振，被敲出2支安打性質的球，投球狀況十分不錯。對此，投手教練普萊爾表示，雖然大谷沒有參加春訓熱身賽，但投球量都有達標，球速也回來了，目前已接近受傷前的水準。他也提到，即使大谷在國家隊比賽期間與球隊分開，雙方仍保持密切聯繫，他們透過數據掌握大谷的投球數、球速以及球的位移。

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大谷翔平將會在哪場熱身賽登板先發，普萊爾認為，理想狀況是希望讓他參加美國時間22日至24日與天使的熱身賽，有可能在其中一場先發，目前尚未決定下一步是否要讓他投到4到5局，若是日本隊提前出局，他很有可能先在亞利桑那先登板投球，之後再安排一場，球隊已經準備了幾套方案。

《Orange County Register》報導指出，道奇開幕系列賽將在美國時間26日至28日對戰響尾蛇，若是調整進度順利的話，大谷翔平有望在開季就進入先發輪值。

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