2屆奧運金牌英雄曾在此養傷 李洋再訪高中時復健的羽球館

運動部長李洋（中）再訪關廟達陣羽球館，感謝教練團隊當年的照顧。（台南市政府提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2屆奧運金牌英雄的運動部長李洋，今天出席台南關廟射擊樂活運動館的動土典禮，並造訪附近的達陣羽球館，這是他高中時期養傷、復健的地方，教練團隊的照顧，讓專業訓練與體能強化得以持續，並未間斷，最後順利重返巔峰，因此專程致謝，重溫昔日備受呵護的人情味，仍感動不已。

而李洋惦記往日情緣，公務繁忙之餘，特地感恩拜會，此舉也被台南鄉親譽為「飲水思源」最佳典範。

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李洋在副市長葉澤山與體育局長陳良乾等人的陪同下，再訪達陣羽球館，向當年守護他度過運動傷痛低潮的教練團隊致謝。

由於李洋並未先告知，突然的造訪，讓達陣羽球館負責人方榮岳，以及教練方柏盛，相當驚喜，也感到溫馨。

其實李洋在射擊樂活運動館動土致詞時就公開表示，高中時期就與關廟結緣，來到此地的羽球館養傷，過程中備受照顧，濃郁的人情味，迄今仍難以忘懷。

拜會時，李洋也感性憶及高中曾身陷嚴重的傷病困擾，在教練引領下，來到關廟達陣羽球館進行養傷、復健，與關廟結緣。

李洋指出，當時雖然暫時遠離賽場，但球館提供的專業訓練環境，以及精神支持，讓他在復健期間不中斷體能強化，最終順利重返巔峰，並在往後的職業生涯中，免受舊傷牽累；深藏心底的感激，正是持續發揮韌性，向前邁進的動力來源。

市府體育局提到，方榮岳曾任台南縣議員，過去是長榮中學橄欖球隊名將，長子方柏盛扎根基層，目前於達陣羽球館培育在地學生，次子方介民現任職長榮大學教練，曾代表台灣勇闖倫敦奧運羽球8強。

在射擊樂活運動館動土典禮的致詞時，運動部長李洋就公開提到他與關廟的緣份。（記者吳俊鋒攝）

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