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網球》雙雄競爭白熱化 辛納準備向艾卡拉茲搶回球王頭銜

2026/03/16 18:33

辛納（左）與艾卡拉茲競爭再度白熱化。（資料照，路透）辛納（左）與艾卡拉茲競爭再度白熱化。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利好手辛納（Jannik Sinner）險勝30歲俄國老將梅德維夫（Daniil Medvedev），職業生涯首獲印地安泉網賽男單冠軍，不但跟上「三巨頭」中兩老腳步，成為史上第3位「硬地之王」，職業績分也進逼西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），新世代雙雄競爭持續白熱化。

「我始終堅信自己能贏，也一直努力拼搏。」24歲的辛納接連搶7出線後，直言大膽搶攻是獲勝關鍵，尤其若被梅德維夫拖進決勝盤，情況可能更棘手，「所以我盡力拿下比賽，非常高興，這是不可思議的結局。」辛納已囊括所有硬地大賽冠軍，包括印地安泉在內6項大師賽，加上澳洲和美國公開賽雙料大滿貫，以及ATP年終總決賽，不讓「三巨頭」中的瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）、塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）專美於前。

男單排名坐二望一的前球王辛納，在南加州沙漠喜獲職業積分1千分，目前以11400分落後艾卡拉茲2150分，由於上季他因禁藥風波，也沒參與邁阿密、蒙地卡羅和馬德里這3項大師賽，接下來還有機會縮小差距。至於22歲艾卡拉茲開季橫掃澳網和杜哈雙冠，不過印地安泉4強遭梅德維夫斬斷16連勝，在衡量頂尖球星重要戰績指標的「大賽冠軍（Big Titles）」中，暫以15座領先宿敵辛納的12座。

所謂「大賽冠軍」，是指四大滿貫、年終賽、大師賽，外加奧運單打金牌的組合。艾卡拉茲大滿貫冠軍以7：4領先辛納，大師賽金盃也挾8：6佔上風；至於辛納則在年終賽冠軍2：0取得優勢，雙雄激烈競逐下還有望改寫更多紀錄。

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