自由車環台賽》澳洲車手世界級水準披黃衫 何硯宜桃園站30名為台將最佳

環台賽桃園市站四位冠軍衫得主（自由車環台賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026年國際自由車環台公路大賽今第二站桃園市站登場，從中壢青塘園起跑至角板山，總長123.31公里，也是今年環台賽中唯一擁有3個二級坡的艱難賽段，最終以20人集團方式衝進終點，比利時樂透隊展現世界級水準，23歲澳洲車手福斯（Matthew Fox）成功摘下單站冠軍並且成功披上黃衫，台將以效力於西班牙柯恩製藥車隊的何硯宜獲單站第30最佳，而與其他車手聯手突圍近50公里效力於泰國盧賈伊隊的李廷威積極搶攻下也拿到2個衝刺點積分。

桃園市已經是連續第16年在環台賽中的經典一站，其交管還曾經被國際自由車總會評為環法等級，今年賽段從中壢青塘園起跑出發，途經大園、蘆竹經61轉66快速道路到石門水庫後轉進擁有3個二級坡的角板山公園，最後10公里的超級陡坡更被視為足以拉開差距的「魔鬼坡」。

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主集團開賽後不久，一開始就由包含台將李廷威在內的4名車手殺出重圍，4人途中減成3人，在57.66公里大潭國小的第一個衝刺點中，李廷威還成功取得衝刺第三獲得2分衝刺分，但3人在衝刺點過後就被主集團吞沒，換成台灣隊史上最年紀最大、40歲老將洪坤弘抓住空檔突襲，1人單飛，但可惜突圍僅1公里多就被追回來，首站就受到摔車波及身上掛彩的洪坤弘笑著說：「就隊長問我要不要去嘗試一下，其實跑出去後就有點後悔，畢竟年紀大了，還是不要這樣好了，簡直快去掉半條命！」

主集團在入山後果然被撕裂出好幾個集集團，但幾支實力雄厚的車隊仍有多位車手維持住陣型，其中兩個月前才到西班牙柯恩製藥車隊報到的台灣好手何硯宜，車隊5人都維持在集團中蓄勢待發，很可惜是在終點前3公里身體突然出現異樣，最終以2小時46分27秒，單站總排第30衝線他說：「跟車隊兩個月比了4場比賽，覺得狀態很不錯，隊友幾乎就是另一個level，我跟車隊一起在環台賽前3天才從西班牙回來，本來是希望在這一站搶亞洲藍衫，但很可惜終點前3公里覺得身體不舒服，心跳得很快，所以對結果成績並不滿意。」但何硯宜的成績仍是今天9名台將最佳，亞洲藍衫總排第9，距排名第一的日本車手小石祐馬有53秒差距。

最後10公里，各車隊廝殺激烈，最終分成數個集團衝終點，環台賽暌違14年後再度有世界一級車隊參賽的比利時樂透車隊展現威力，今年首度加盟的福斯以2小時45分36秒奪下單站冠軍也成功奪走總冠軍黃衫，隊友格里塞爾（Matys Grisel）也獲得單站第三。

台灣隊今年以兩老三少的陣容，賽前設定首日表現突出的張祐誠協助，讓去年全運公路賽亞軍的黃暐程主攻，但最終張祐誠、黃暐程最終分別只獲得第44、54，張祐誠賽後感嘆的說：「我覺得我們前面做的是蠻好的，但這實在是太硬了，這跟我們訓練的時候是完全不一樣的感覺，今天確實是感受到了震撼教育！」

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