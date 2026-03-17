義大利與委內瑞拉爭經典賽冠軍戰門票 今日賽事預告與轉播

委內瑞拉今天對決義大利。（法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

世界棒球經典賽4強賽第2場今登場，尋求重返榮耀的美國隊昨日擊敗火力兇猛的多明尼加，率先晉級冠軍賽，他的對手將是義大利或委內瑞拉，義大利將推出32歲費城人王牌投手諾拉（Aaron Nola），委內瑞拉派出25歲老虎右投蒙特羅（Keider Montero）應戰，誰能晉級最終冠軍賽，大家千萬不要錯過轉播喔！

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NBA方面，今天有3場比賽，第一場為勇士作客挑戰巫師，再來是湖人出戰火箭尼克，接著是馬刺與快艇交手，球迷們記得鎖定比賽！

世界棒球經典賽

07：50 委內瑞拉VS義大利 愛爾達體育2台、緯來體育、台視、東森洋片台

NBA

07：00 勇士VS巫師

09：30 湖人VS火箭

10：00 馬刺VS快艇

轉播：緯來育樂、愛爾達體育1台

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽

13：00 政治大學VS臺灣藝大

15：00 國立體大VS虎尾科大

17：00 輔仁大學VS黎明學院

19：00 健行科大VS中信學院

轉播：緯來精采、愛爾達體育4台

日職熱身賽

17：00 火腿VS橫濱 DAZN2

中職公辦熱身賽

18：30 台鋼VS味全 緯來體育、愛爾達體育1台

18：30 樂天VS富邦 愛爾達體育2台

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