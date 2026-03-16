「國防部長」張育成來了！出任中捷年度安全大使3/23台中會球迷

「國防部長」張育成出任中捷年度安全大使，中捷發聯名卡，3/23台中會球迷。（圖：市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2026世界經典棒球賽（WBC）台灣隊抗韓成功，讓球迷熱血沸騰，「國防部長」張育成應邀將出任台中捷運公司年度安全大使，中捷已敲定3月23日在松竹站舉辦球迷見面會，同日也將限量開賣「張育成icash 2.0聯名卡」，前50名購卡球迷可獲得與張育成近距離合照的機會。

中捷公司指出，張育成出任中捷年度安全大使，發行的聯名卡以中捷與台灣隊共同的「鋼鐵藍」為主色調，呈現充滿動感的現代運動風格，卡面背景以張育成專注凝視球具的特寫為主視覺，下方則是定格他揮棒擊球的經典瞬間，搭配醒目的「HOME RUN」字樣與金色手寫簽名，重現WBC賽場上的震撼氛圍。

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中捷為回饋球迷支持，訂3月23日下午1時30分在捷運松竹站1樓戶外廣場舉辦簽約儀式暨球迷見面會，張育成將親臨現場與球迷近距離互動。

聯名卡每張售價200元（每人每次限購4張），前50名購卡球迷可獲得「簽名合照券」1張（每人限1張），並可攜帶最多3名12歲以下孩童同行合照；凡購卡的球迷皆可獲得「簽名球抽獎券」，並於見面會現場抽出幸運球迷，同樣有機會與張育成合影留念；除3月23日首賣外，3月25日起也將於中捷高鐵台中站、市政府站及松竹站旅客詢問處限量販售。

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