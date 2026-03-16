運動部》同樣選手出身 趙士強接掌國訓與部長李洋密切合作

林鴻道（左起）與趙士強。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕昔日「全壘打王」趙士強接任國家運動訓練中心執行長，將與奧運羽球男雙金牌的運動部長李洋密切合作，強強聯手發揮一加一大於二的成效，「我們都是選手出身，很清楚運動員實際需求，相信未來配合會非常密切。」

65歲的趙士強表示，其實大約45年前，就在高雄左營的國訓中心受訓很長一段時間，很榮幸如今有機會回饋服務，尤其年輕的運動部長李洋也當過選手，彼此的觀念和想法應該很容易溝通，「競技運動一直是國人心中最重要的一塊，尤其今年又有名古屋亞運，大家的期待都很高！」他希望國訓中心與運動部合作無間，加上國家運動科學中心大力協助，共同成為選手最強後盾。

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趙士強為國訓中心第5任執行長，前4任依序為邱炳坤、林晉榮、李文彬、龔榮堂，「當然過去十幾年的執行長勞苦功高，都做的相當不錯，我想除了傳承這些成功經驗，也希望在新董事長林鴻道領導之下，對於黃金計劃再增進，還有選手及員工的福利提升，以及相關場地修繕，包括食衣住行等各方面都能推動發展。」

趙士強球員生涯退役後，曾擔任多支職業隊總教練，2012年投入立法委員選舉，除了是現任棒球協會副理事長，也擔任過足球協會秘書長，如今接下國訓操盤手重任，18日就南下召開座談會，聆聽各界意見，「要把國訓服務運動選手這一塊做到更完善，而且更紮實。基本上，處以下的職務是不會做調整，一級主管如有變動，最晚也會在3月底前確認。」

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