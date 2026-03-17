經典賽》義大利為何臨時更換先發投手？ 教頭解釋：我的直覺

義大利總教練塞維里。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽4強賽，義大利隊臨時更換先發，改由費城人明星右投諾拉（Aaron Nola）先發對決委內瑞拉。義大利總教練塞維里（Francisco Cervelli）今天賽前受訪解釋更換先發投手的原因，認為諾拉是最合適的人選。

義大利原本的先發投手是34歲右投羅倫森（Michael Lorenzen），球隊卻在台灣時間昨天深夜改為諾拉擔任先發投手，這也代表諾拉將是投1休4登板。

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塞維里表示，他在美國時間週日就做出這個決定，但直到美國時間週一才正式對外公布，「我的理由是自己的直覺。每個人都可以上場，但我認為諾拉是最合適的人選。這是我的看法，我也會為自己的決定負責。」

現年32歲的諾拉在美國時間3月11日的預賽面對墨西哥之戰，他交出5局無失分、僅被敲4安的好投，賞5次三振、丟1次保送，幫助義大利以9比1贏球；而羅倫森曾在預賽對美國隊先發，當時他交出4.2局無失分好投。

《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）在社群媒體X上發文分析，根據消息來源指出，義大利可能會同時動用諾拉和羅倫森同時登板，若義大利晉級決賽，教頭塞維里在對上美國隊的冠軍戰中，可能會採取牛棚車輪戰。

委內瑞拉今天的先發投手是25歲右投蒙特羅（Keider Montero）。

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