經典賽》道奇教頭談日本隊首次無緣4強 說明大谷翔平新賽季二刀流規劃

大谷翔平。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊在2026年世界棒球經典賽（WBC）8強賽止步，衛冕失利。道奇日本雙星大谷翔平、山本由伸目前都已經回到球隊春訓營。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天表示，計畫讓大谷翔平在接下來的幾天擔任指定打擊，並很快進牛棚練投。

談到日本隊在經典賽止步8強，羅伯斯對此表示，「在WBC沒有奪冠，感覺當然不好。但我認為他們今年的目標是幫道奇奪冠，現在他們的重心放在道奇隊了。所以我也不確定，但我相信他們一定會感到失望，但我同時認為，他們仍會專注於今年奪冠。」

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大谷翔平預計在美國時間本月20日與教士隊的熱身賽中，以打者身分出賽。至於何時登板，羅伯斯說，目前還不清楚大谷會在哪一場登板，並提到「投手大谷」例行賽首場先發，將會主投3到4局的投球。

大谷翔平。（資料照，美聯社）

「去年，我們的計畫是讓他從1局開始，讓他能保持出賽和打球。我認為今年，我們肯定會比那更多。」羅伯斯指出，「我不認為我們在大聯盟比賽中無法讓他投3至4局，所以這當然會是一個比去年更好的起點。我們就看事情如何發展。」

大谷翔平在2023年9月動右手肘手術，直到2025年6月才重返大聯盟投手丘，「投手大谷」去年先發14場，交出1勝1敗、防禦率2.87的成績，共投47局賞62次三振。

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