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MLB》道奇投手群熱身賽遭爆打24分！ 教頭點出明星後援崔南問題

2026/03/17 10:10

MLB》道奇投手群熱身賽遭爆打24分！ 教頭點出明星後援崔南問題崔南。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在熱身賽面對釀酒人，全場9名投手狂失24分，最終道奇以9比24慘敗。道奇37歲老將崔南（Blake Treinen）此戰僅投0.2局失2分，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，崔南目前的投球缺乏信心。

道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今先發前4局無失分，第5局被敲安掉1分，留下2出局二、三壘有人的局面。但接替的投手J.羅沙里歐（Jerming Rosario）一人都沒解決，被敲4安、丟1次觸身球後退場，讓道奇失掉5分。

崔南這時登板救火不成，先丟觸身球讓對手攻佔滿壘，接著遭釀酒人隊洛克里奇（Brandon Lockridge）敲滿貫砲，釀酒人單局灌進10分大局。釀酒人打線又在第7局攻進9分，第9局也攻進5分。

葛拉斯諾此戰先發4.1局賞6次三振，被敲3安，失掉3分，熱身賽防禦率4.22；J.羅沙里歐一人都沒解決失5分，其春訓防禦率為22.50；崔南投0.2局失2分，其熱身賽防禦率為10.80；左投左投崔爾（Jack Dreyer）一人都沒解決失5分4分自責。此外，道奇投手群全場丟12次四壞保送、3次觸身球。

對於崔南的表現，羅伯斯賽後受訪說，「我看不到信心，執行力也不到位。」他指出，「已經連續3、4次出賽，都沒有投出我們預期的內容。沒有信念，我看到的是缺乏自信。」

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