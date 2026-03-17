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經典賽》「阿美戰士」多了費仔 張育成讓世界聽見「那魯灣紅不讓」

2026/03/17 09:01

張育成。（記者李惠洲攝）張育成。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕張育成這次將帶有原住民風味的新出場曲帶到東京巨蛋，不但讓外國球迷聽見來自台灣的「那魯灣紅不讓」，也感謝台灣球迷把東京巨蛋變成台北大巨蛋，在本屆賽事結束後，特別再次向球迷致謝，「每一場都聽到你們的吶喊聲，真的很感動，打動了我們的心。」

張育成這次的經典賽出場曲，是以天后A-Lin即興改編唱紅的「那魯灣情歌」為基底，在聯盟和編曲作家的幫忙下，改成具R&B風味的「那魯ONE、那魯TWO、那魯紅不讓」，在東京巨蛋響起時，十分具有台灣原民風情。「我要首先感謝那個作家，給我那麼好的出場曲，讓我選了它。其實我本身就是原住民，可以用原住民的元素，帶到東京巨蛋，放給沒有聽過的所有球迷，甚至國外來的球迷，讓大家認識台灣原住民。」

這次入選經典賽台灣隊的球員中，不少人具有阿美族血統，除了張育成、陳晨威、鄭浩均、宋晟睿、莊陳仲敖，甚至連混血球員費爾柴德的外婆都是阿美族，也讓他成為「阿美戰士」的一員。

除了台灣戰士在場上奮戰，場邊的台灣球迷更成為最大動力，張育成就說：「其實每場都像在台北大巨蛋打球的感覺，就是很感謝所有的球迷請假，然後進攻東京巨蛋為我們加油，會刻在我們球員心裡的一個回憶，就很感謝他們，永不放棄地為我們加油。」

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