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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》擊敗南韓後爆哭 張育成感謝愛妻相伴：沒看到她哭

2026/03/17 09:01

張育成妻子李家綾到東京巨蛋加油，和身後比YA的張育成留下另類合照。（取自李家綾IG）張育成妻子李家綾到東京巨蛋加油，和身後比YA的張育成留下另類合照。（取自李家綾IG）

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管台灣隊這次以2勝2敗在預賽止步，但在延長賽以5：4擊敗南韓，仍成為感動全台球迷的經典戰役，而在該役轟出全壘打又於賽後爆哭的張育成，除了感謝球迷相挺，也謝謝妻子李家綾一路相伴，「很感謝她一直在我身邊，不管是我好或我壞的時候，一直在我身邊鼓勵我，甚至到日本東京巨蛋為我加油。」

對球員來說，披上台灣隊戰袍是榮譽，也是壓力，尤其在這次經典賽預賽對南韓之前，台灣隊更陷入1勝2敗的逆境。張育成就很感謝妻子的鼓勵，「其實我還沒有打這個比賽的時候，她已經跟我講，就是好好放輕鬆去打，不要有壓力，雖然（笑）不可能沒有壓力啦！」他坦言，

自己是一個很怕孤單的人，所以很需要身邊有人陪伴我，「那一定就是我太太陪我，很好的一個後盾。有什麼心事，我都會跟她聊聊、跟她講講。發生什麼事都會跟她聊天，真的很感謝我老婆。」

只是這次台灣隊在經典賽史首次擊敗南韓後，包括張育成、隊長陳傑憲在內的不少球員都哭成一片，張育成被問及妻子是否也有感動落淚，他則笑說：「好像沒看到我老婆哭啊。」

除了李家綾這次為了力挺丈夫，暫時放下兩個小孩，到東京相伴，還包括陳傑憲、胡智爲、古林睿煬、陳晨威等球員的妻子也都現身場加油，成為台灣隊的「最美大嫂團」。混血球星費爾柴德的妻子漢娜還帶著台灣國旗和吉祥物「歐告」到場，也成為討論度很高的球員另一半。

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