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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》包包掛滿經典小物 張育成特別介紹「少宏牌護唇膏」

2026/03/17 09:01

張育成。（記者李惠洲攝）張育成。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕在本屆經典賽事結束後，台灣隊球員已陸續回到母隊，張育成也回到富邦悍將陣中準備迎接新球季開打，他心中仍有許多經典回憶，包包上掛滿的經典小物，就是這次的一部分紀念品。

張育成穿著富邦悍將和品牌聯名的Team Taiwan帽T，在這次經典賽時，富邦集團董事長蔡明忠就是穿著這件帽T到東京巨蛋加油，而張育成也不負眾望打出好表現，包括在對南韓之戰擊出陽春砲。

拿起隨身揹的藍色小包，張育成向本報讀者介紹他這次的經典紀念品，先笑說：「包包上都不是我買的東西。」其中穿著Team Taiwan球衣的吉祥物「歐告」，就是聯盟後勤團隊發給隊員每人一隻，「還有這個照片，是開訓第一天的團體照，這張是私底下的生活照，他們（聯盟人員）印出來，還滿溫馨的。想到大家，都會看這照片。」

在一堆小物中還有一個常見品牌護唇膏，張育成特別介紹，「我那個時候嘴巴很乾，少宏、蔣少宏給我的，就掛到現在，我現在就不怕我的嘴唇會乾。」其他還有後勤團隊為每位教練和球員準備的專屬記憶卡，「這個記憶卡，後面有我的名字和號碼，也是後勤團隊給我們的。身邊如果有一台電腦，想到大家、想要看好笑的東西的話，插到電腦就可以看。我現在還沒有看，但還滿期待的。」

張育成說，其實還有很多經典小物可以介紹，但他都掛在不同的包包上，都承載他從1月15日集訓到3月10日搭機返台的經典旅程回憶。

富邦集團董事長蔡明忠到東京巨蛋加油。（富邦悍將提供）富邦集團董事長蔡明忠到東京巨蛋加油。（富邦悍將提供）

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