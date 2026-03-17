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NBA》狂轟83分的艾德巴約收單週最佳球員！東契奇3度獲獎追平SGA

2026/03/17 10:03

湖人東契奇、熱火艾德巴約分別獲得西、東部單周最佳球員。（圖片擷取自NBA官網）湖人東契奇、熱火艾德巴約分別獲得西、東部單周最佳球員。（圖片擷取自NBA官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職籃NBA公布上周最佳球員，西部由效力洛杉磯湖人的球星東契奇（Luka Dončić）獲獎，東部則是邁阿密熱火長人艾德巴約（Bam Adebayo）拿到獎項。

東契奇在上周出賽3場，繳出場均37.3分、10.7籃板與11.0助攻的「大三元」成績單，幫助球隊將連勝場次推進到5場，其中在13日對上公牛的比賽，個人31次出手投進17顆，包括三分外線14投9中，以及罰球9中8狂轟51分。

艾德巴約上個星期有3場的比賽，而在11日對上巫師的賽事更是火力全開，一個人就爆砍83分打破布萊恩（Kobe Bryant）近代最高81分紀錄，一舉成為聯盟史上單場得分第2高，也幫助他在上周的場均拿下41.3分、8.0籃板與2.0助攻的表現。

本季東契奇已經拿下3次單周最佳球員，與雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）並列最多，而艾德巴約則是與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、強森（Jalen Johnson）、約基奇（Nikola Jokić）、馬克西（Tyrese Maxey）、布朗（Jaylen Brown）以及布朗森（Jalen Brunson）同樣拿下2次。

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