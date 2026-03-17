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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》「代價非常慘痛！」 外媒評日本隊8強止步問題在於選才

2026/03/17 14:12

日本隊首次無緣經典賽4強。（資料照，路透）日本隊首次無緣經典賽4強。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC），日本隊在8強戰以5比8敗給委內瑞拉，這是日本隊在WBC賽會首度無緣4強舞台。美國媒體《紐約郵報》記者D.赫南德茲（Dylan Hernandez）撰文分析，點出日本隊在人選上就出現問題。

日本隊在8強戰不敵委內瑞拉後，日本巨星大谷翔平曾在受訪時表示，真的很不甘心，對手實力很強，「最後感覺是被對方的力量給壓制住了。」

《紐約郵報》指出，日本隊在這屆賽事失去自身的特色，沒有打出「日本式棒球」，相較於防守，他們更重視進攻；比起小球戰術，更重視長打火力。

日本隊在本屆經典賽想倚重長打能力，但該媒指出，這項計畫從根本上就存在問題，除了大谷翔平、鈴木誠也（小熊）、吉田正尚（紅襪）之外，其他選手都難以被期待能穩定製造攻擊火力。這3名日本球星與其他選手的落差相當明顯，球隊的打線缺乏想盡辦法上壘的球員，也沒有足夠能確實推進跑者的打者。

該媒提到，日本隊為了擺出具有長打火力的先發打線，犧牲掉防守，日本隊監督井端弘和讓鈴木誠也擔任中外野手，但他過去4年在小熊隊只守過一次中外野。

日本巨星大谷翔平（右）。（資料照，美聯社）日本巨星大谷翔平（右）。（資料照，美聯社）

《紐約郵報》指出，阪神虎強打佐藤輝明、本季加盟白襪隊的日籍好手村上宗隆，被視為日本最頂尖的兩位打擊新星，他們都逐漸採用美式強打的思維，「換句話說，相較於過去日本頂級打者，他們的被三振率更高。」D.赫南德茲分析，這種「不是全壘打就是三振」方式確實在日職收到成效，但他們在面對大聯盟等級、球速更快的投手時，這種風格是否能奏效？

除了大谷翔平無法以二刀流身分參賽、只能專職指定打擊外，日本隊也有多名投手因傷退賽。《紐約郵報》指出，日本隊仍有其他具有球速的投手可以入選，例如軟銀鷹終結者杉山一樹、歐力士猛牛投手山下舜平大、以及阪神虎球星才木浩人，其中杉山一樹身高192公分、才木浩人的身高189公分，這三人的球速都能丟到90英哩後段。

相較之下，日本隊牛棚配置選擇一群身材較矮、以控球見長的投手為主，像是8強戰第5局的時候，身高177公分的日本左投隅田知一郎被擊出兩分砲；第6局時，身高176公分的日本右投伊藤大海挨逆轉三分砲。

「這不是通往勝利的藍圖，而是一套通往災難的配方。」《紐約郵報》分析，日本隊若想重返國際棒壇第一的位置，就必須與時俱進做出改變，「但他們不能去打對手的棒球，也不能失去那些曾讓他們與眾不同的特質。而這正是他們在本屆賽會所做的事情，代價非常慘痛。」

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