NBA》「SGA表弟」砍生涯新高41分！老鷹退魔術收下10連勝

亞歷山大沃克今天砍下41分寫生涯新高，幫助老鷹取得10連勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰魔術的老鷹，靠著吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的表弟亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）超狂表現之下，帶領球隊以124：112奪勝，拿下近期的10連勝，並中斷對手的7連勝。

比賽一開始，亞歷山大沃克在首節就砍下14分展現火力，延續到次節仍有雙位數得分的進帳，幫助老鷹前兩節打完有著17分的領先。

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易籃後，強森（Jalen Johnson）也加入戰局，第3節7投5中包含2顆三分攻下12分，搭配亞歷山大沃克與奧康古（Onyeka Okongwu）攜手得分，3度將領先分差擴大至29分奠定勝基，末節也讓魔術無力追趕。

亞歷山大沃克狂砍生涯新高的41分，強森則是以24分15籃板13助攻，拿下連續兩場比賽、本季第13次的大三元成績單，丹尼爾斯（Dyson Daniels）挹注15分12籃板。

魔術部分，班切羅（Paolo Banchero）得到18分外帶10籃板，巴恩（Desmond Bane）也有18分入袋，卡特（Wendell Carter Jr.）則攻得17分。

老鷹擊敗魔術後，戰績來到37勝31敗，擠下七六人成為東部第8，魔術則是以38勝29敗位居第5名。

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