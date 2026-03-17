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台灣SUP代表隊征戰澳門盃 勇奪4金3銅

2026/03/17 10:19

2026澳門盃直立板錦標賽，台灣選手黃慶安在長距離賽男子大專組奪金。（劉宗泉提供）2026澳門盃直立板錦標賽，台灣選手黃慶安在長距離賽男子大專組奪金。（劉宗泉提供）

〔記者張協昇／南投報導〕2026澳門盃直立板（SUP）錦標賽，15日在澳門黑沙海灘舉行，台灣代表隊此次派出4名選手參賽，共奪得4金3銅佳績，其中黃慶安、史新光兩位選手，分別奪下兩個第一名，表現亮眼。

澳門盃直立板（SUP）錦標賽今年有來自中國、澳門與台灣共70多位選手參與競技，角逐包含200公尺短距離與長距離繞標賽等項目，台灣代表隊選手黃慶安在200公尺短距離衝刺賽男子大專組勇奪第一名，男子卡胡娜組史新光也摘下第一名，另男子大師組劉宗泉獲得第三名。

在長距離賽方面，男子大專組黃慶安再次奪得第一名，男子卡胡娜組史新光同樣勇奪第一名，男子大師組劉宗泉則獲得第三名，男子U19組陳孟喆也拿下第三名佳績。

中華民國立式划槳協會秘書長劉宗泉表示，立式划槳運動結合了衝浪與划槳兩種水上活動，簡單好學，在台灣推廣近15年，是一種老少咸宜水上運動，代表隊此次在多個組別站上頒獎台，展現台灣立式划槳運動的實力與國際競爭力，透過國際賽事交流，不僅能提升競技水準，也能促進亞洲SUP運動的交流與發展。

2026澳門盃直立板錦標賽，台灣選手史新光參賽情形。（劉宗泉提供）2026澳門盃直立板錦標賽，台灣選手史新光參賽情形。（劉宗泉提供）

2026澳門盃直立板錦標賽，台灣選手史新光奪金高舉獎盃。（劉宗泉提供）2026澳門盃直立板錦標賽，台灣選手史新光奪金高舉獎盃。（劉宗泉提供）

2026澳門盃直立板錦標賽，選手展開競技。（劉宗泉提供）2026澳門盃直立板錦標賽，選手展開競技。（劉宗泉提供）

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