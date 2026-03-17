MLB》美記者鬧烏龍！ 誤指道奇奪冠功臣羅哈斯遭禁賽80場後刪文

道奇老將羅哈斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，費城人外野手J.羅哈斯（Johan Rojas）因在藥檢中被驗出使用增強表現物質諾龍（Nandrolone），今天遭大聯盟處以80場禁賽處分。雖然J.羅哈斯提出申訴，最終仍遭駁回，這也代表J.羅哈斯將無法參與今年的季後賽戰場。

但美國媒體《The Athletic》記者德雷利克（Evan Drellich）卻鬧烏龍，先是發文指是道奇37歲老將游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）遭禁賽，一度引起美國網友議論。不過，德雷利克隨後刪除該則貼文後，並發文更正，「我刪除先前一條錯誤地指出今天被禁賽選手身分的貼文。被禁賽的是費城人隊的J.羅哈斯。」

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羅哈斯是去年道奇世界大賽奪冠功臣之一，他在世界大賽G7的9局上擊出追平轟，幫助道奇在延長賽擊敗藍鳥。羅哈斯在休賽季以1年合約續留道奇。

費城人外野手J.羅哈斯。（資料照，法新社）

現年25歲的J.羅哈斯原本計畫代表多明尼加隊參加今年世界棒球經典賽，但他在賽事開打前遭到除名。J.羅哈斯去年出賽71場，交出1轟、18分打點，打擊率2成24的成績，跑出12次盜壘成功。

《美聯社》提到，若費城人的賽程沒有因雨延賽，J.羅哈斯最快能在美國時間6月25日恢復出賽資格，他在這段時間內將損失39萬5305美元的薪水。J.羅哈斯本季待在大聯盟期間的薪水為80萬3500美元，在小聯盟期間的薪水為32萬1826美元。

I’ve deleted a post incorrectly identifying who was suspended today. It was Johan Rojas of the Philadelphia Phillies who was suspended. — Evan Drellich （@EvanDrellich） March 16, 2026

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