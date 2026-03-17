經典賽》委內瑞拉擊敗義大利寫歷史！明與美國隊爭冠

委內瑞拉挺進冠軍戰。（路透）

〔記者林宥辰／台北報導〕委內瑞拉、義大利兩邊都力拚隊史紀錄，委內瑞拉隊一開始陷入落後，靠著7局上2出局後連續4打席安打猛攻，終場4:2贏球。

委內瑞拉隊經典賽最佳成績為2009年第二屆季軍，今隊史首次打進經典賽冠軍戰，明天將和美國隊爭冠。

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委內瑞拉隊蒙特羅（Keider Montero）2局下遭遇危機，1出局後先被德岑佐（Zach Dezenzo）敲安，又對卡利亞諾內（Jac Caglianone）、費雪（Andrew Fischer）連投2次保送造成滿壘，多拉齊歐（J.J. D’Orazio）滿球數之下又選到保送，義大利先馳得點。

委內瑞拉決定換投，桑契斯（Ricardo Sanchez）接替。義大利隊諾里（Dante Nori）滾地球又拿1分。

落後的委內瑞拉，4局上反攻，生涯325轟重砲手蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）從諾拉（Aaron Nola）手中擊出陽春砲，追回1分。

一如外媒預期，義大利隊5局換上原本表訂先發的羅倫森（Michael Lorenzen），但他一登板就對康崔拉斯（William Contreras）投出保送，委內瑞拉再啟動短打戰術，將跑者送上二壘。諾拉以飛球和滾地球，化解該半局危機。

義大利隊德岑佐6局下敲安，委內瑞拉換上左投賽爾帕（Angel Zerpa），專心對決左打者，雖被諾里擊出內野安打造成滿壘，但隨後送出三振，化解危機。

委內瑞拉7局又有反攻機會，托瑞斯（Gleyber Torres）選到保送，羅倫森連投2次三振，卻被喬里奧（Jackson Chourio）敲安，造成一三壘有人，阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）內野安打追平、賈西亞（Maikel Garcia）再敲安，委內瑞拉一舉超前。阿拉耶茲（Luis Arráez）再補上安打，委內瑞拉打下大局。

取得領先的委內瑞拉，勝利組後援接連登板，巴扎多（Eduard Bazardo）、A.馬查多（Andrés Machado）各1局無失分。9局下，隸屬小熊隊的終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）登板，投出三上三下，義大利最後3局合計9上9下。

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