NBA》布朗末節率隊打破僵局 塞爾提克擊敗太陽奪2連勝

布朗本場砍下全場最高41分，其中18分是在末節取得，幫助塞爾提克收下勝利。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場碰上太陽的塞爾提克，在末節靠著布朗（Jaylen Brown）的領銜打破僵局，最終以120：112收下2連勝。

太陽在上半場靠著布克（Devin Booker）、格林（Jalen Green）與艾倫（Grayson Allen）攜手得分，不過塞爾提克則是由布朗與懷特（Derrick White）率領球隊，前兩節打完以4分差小幅領先。

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易籃後，塔圖姆（Jayson Tatum）繼續帶領綠衫軍保持領先優勢，進入到決勝節一開始靠著布朗的罰球與派理查德（Payton Pritchard）外線三分，將分差擴大至10分，然而太陽沒有放棄比賽，替補上陣的海史密斯（Haywood Highsmith）跳了出來領軍團隊一舉逆轉。

不過塞爾提克也不是省油的燈，比賽剩下2分半鐘時，布朗搶到籃板後打板補進再度要回領先，而包括這一球在內，綠衫軍打出10：1的攻勢奠定勝基，最終還是拿下了本場比賽的勝利。

布朗砍下全場最高41分，其中18分是在末節取得，也是塞爾提克能打破僵局的關鍵，此外塔圖姆與懷特皆拿下21分，派理查德19分入袋；太陽部分，布克的得分也上看40分，格林攻得21分次之。

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