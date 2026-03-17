經典賽》24歲就扛冠軍戰先發 麥克萊恩：不想參加的人，他一定是瘋了

麥克萊恩。（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕美國隊將於台灣時間明天上午8點與委內瑞拉爭奪2026年經典賽冠軍，先發投手交給年僅24歲的大都會新秀麥克萊恩（Nolan McLean），生涯在大聯盟僅先發8場的他說：「如果有人不想參加這個比賽，我覺得他一定是瘋了。」

麥克萊恩在大學時期是投打二刀流選手，2022年大聯盟選秀會第3輪以投手身分被金鶯指名但沒有簽約，隔年選秀會第3輪被大都會指名後決定簽約並專職投手，去年8月16日升上大聯盟後出賽8場都是先發，交出5勝1敗、防禦率2.06的出色成績，四縫線與二縫線速球都有接近100英里的實力。

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麥克萊恩大學時期就讀奧克拉荷馬州立大學，美國隊打擊教練哈勒戴（Matt Holliday）過去指導該校時就認識他，於美國隊組隊期間向總教練迪羅薩（Mark DeRosa）大力推薦，迪羅薩說：「哈勒戴打好幾次電話給我，說他就是為了這種舞台而生的。」

麥克萊恩指出，接到迪羅薩打來詢問是否有興趣參加經典賽的電話，他回答說：「我一輩子都在等待像這樣的機會，如果有人不想參加這個比賽，我覺得他一定是瘋了。」他在預賽出賽1場，先發3局挨2轟失3分，該役美國以6：8輸義大利。

對於榮膺冠軍戰先發投手，麥克萊恩認為，能在這麼重要的比賽擔任先發，對他就像夢想成真，「能把『USA』穿在胸前，與世界最好的選手一起比賽，是不可思議的體驗，如果你一輩子都在為某件事努力，就會希望自己被安排在這樣的時刻。」

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