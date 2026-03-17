自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

經典賽》24歲就扛冠軍戰先發 麥克萊恩：不想參加的人，他一定是瘋了

2026/03/17 11:12

麥克萊恩。（資料照，法新社）麥克萊恩。（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕美國隊將於台灣時間明天上午8點與委內瑞拉爭奪2026年經典賽冠軍，先發投手交給年僅24歲的大都會新秀麥克萊恩（Nolan McLean），生涯在大聯盟僅先發8場的他說：「如果有人不想參加這個比賽，我覺得他一定是瘋了。」

麥克萊恩在大學時期是投打二刀流選手，2022年大聯盟選秀會第3輪以投手身分被金鶯指名但沒有簽約，隔年選秀會第3輪被大都會指名後決定簽約並專職投手，去年8月16日升上大聯盟後出賽8場都是先發，交出5勝1敗、防禦率2.06的出色成績，四縫線與二縫線速球都有接近100英里的實力。

麥克萊恩大學時期就讀奧克拉荷馬州立大學，美國隊打擊教練哈勒戴（Matt Holliday）過去指導該校時就認識他，於美國隊組隊期間向總教練迪羅薩（Mark DeRosa）大力推薦，迪羅薩說：「哈勒戴打好幾次電話給我，說他就是為了這種舞台而生的。」

麥克萊恩指出，接到迪羅薩打來詢問是否有興趣參加經典賽的電話，他回答說：「我一輩子都在等待像這樣的機會，如果有人不想參加這個比賽，我覺得他一定是瘋了。」他在預賽出賽1場，先發3局挨2轟失3分，該役美國以6：8輸義大利。

對於榮膺冠軍戰先發投手，麥克萊恩認為，能在這麼重要的比賽擔任先發，對他就像夢想成真，「能把『USA』穿在胸前，與世界最好的選手一起比賽，是不可思議的體驗，如果你一輩子都在為某件事努力，就會希望自己被安排在這樣的時刻。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中