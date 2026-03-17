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經典賽》委內瑞拉首闖決賽 川普發文拋話題：要當美國第51州嗎？

2026/03/17 12:18

委內瑞拉挺進經典賽冠軍戰。（法新社）委內瑞拉挺進經典賽冠軍戰。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽4強戰，委內瑞拉今天以4比2擊敗義大利，讓委內瑞拉隊史首度挺進經典賽冠軍戰。美國總統川普（Donald Trump）今天在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，暗示委內瑞拉是否要成為美國的第51州。

委內瑞拉在本屆經典賽以D組第二之姿晉級8強賽，先是在8強戰擊敗衛冕軍日本，今天又以4比2擊敗本屆大黑馬的義大利。委內瑞拉明天將與美國爭冠。

川普在「真實社群」發文說，「哇，委內瑞拉今天在經典賽準決賽以4比2擊敗義大利。他們看起來很棒。最近委內瑞拉發生許多好事！我很好奇這種魔力怎麼來的？第51州，有人有興趣嗎？」

美軍今年1月份閃電突襲委內瑞拉，生擒委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，2人被一同帶往美國紐約布魯克林的一所聯邦監獄中。

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