經典賽》決賽強碰「史上最強」美國 委內瑞拉推領25億約的左投抗美

E.羅德里奎茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽冠軍戰明天登場，將由「史上最強」的美國隊迎戰委內瑞拉。美國隊將派出大都會新秀麥克萊恩（Nolan McLean）扛先發大任，而委內瑞拉推出響尾蛇左投「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）掛帥主投，形成大聯盟菜鳥對決資深老將的對決戲碼。

現年32歲的E.羅德里奎茲擁有大聯盟10年資歷，他在2024年以4年8000萬（約新台幣25億）加盟響尾蛇。去年E.羅德里奎茲先發29場，交出9勝9敗、防禦率5.02的成績。

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E.羅德里奎茲在本屆經典賽預賽先發1場，當時面對多明尼加，他主投2.2局失3分。委內瑞拉最後以5比7輸球。E.羅德里奎茲將面對擁有「法官」賈吉（Aaron Judge）、重砲捕手羅里（Cal Raleigh）、史瓦伯（Kyle Schwarber）等美國隊重砲。

現年24歲的麥克萊恩去年首度升上大聯盟，生涯只在大聯盟賽場投過8場，上季交出5勝1敗、防禦率2.06的成績。麥克萊恩曾在預賽登板面對義大利，先發3局失3分吞敗，其防禦率為9。

麥克萊恩。（資料照，法新社）

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