自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》連兩場救援助委內瑞拉爭冠！小熊選手、教練齊誇自家守護神

2026/03/17 12:30

帕倫西亞。（美聯社）帕倫西亞。（美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年扛下小熊隊終結者、單季22救援寫新高的帕倫西亞（Daniel Palencia），本屆經典賽是委內瑞拉隊終結者。他在8強出戰日本、今4強出戰義大利，都後援登板把守最後一關，穩定表現把委內瑞拉送進冠軍戰。

小熊隊球迷或許早已熟悉帕倫西亞的實力，但這次賽事，讓他強大的球威在國際舞台上、面對世界頂級球隊時完全展現。帕倫西亞目前累積出賽4場、4局、送出7次三振，沒有被擊出任何安打，無失分。

小熊捕手凱利（Carson Kelly）說：「看起來他完全掌控著局面。年輕球員在重大時刻，場面有時會變得很大，你可能會看到他們出現像『鹿被車燈照到』那樣愣住的表情。但他沒有這種情況。」

同隊的投手霍頓（Cade Horton）也說：「我真的替Danny感到開心。他是很棒的人、很棒的隊友，也非常努力。看到他能為自己的國家隊拿下勝利，這真的很棒，也是一種很高的榮譽。」

兩年前，「能掌控局面」這樣的評價還不會用在帕倫西亞身上，當時的他控球不穩，且尚待磨練。去年球季，帕倫西亞從3A起步，但球季中就接下終結者任務；季後賽時，他甚至被當作能投長局數、在比賽中段登板並解決危機的角色。

小熊隊總教練康索（Craig Counsell）說：「對他來說這是很棒的經驗。他其實已經經歷過不少重要時刻，這不是第一次。但他昨晚投得很好，也是一段很好的經歷，從他自身角度來看，他也許會覺得『很高興自己參加了這個比賽』。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中