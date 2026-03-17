經典賽》連兩場救援助委內瑞拉爭冠！小熊選手、教練齊誇自家守護神

帕倫西亞。（美聯社）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年扛下小熊隊終結者、單季22救援寫新高的帕倫西亞（Daniel Palencia），本屆經典賽是委內瑞拉隊終結者。他在8強出戰日本、今4強出戰義大利，都後援登板把守最後一關，穩定表現把委內瑞拉送進冠軍戰。

小熊隊球迷或許早已熟悉帕倫西亞的實力，但這次賽事，讓他強大的球威在國際舞台上、面對世界頂級球隊時完全展現。帕倫西亞目前累積出賽4場、4局、送出7次三振，沒有被擊出任何安打，無失分。

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小熊捕手凱利（Carson Kelly）說：「看起來他完全掌控著局面。年輕球員在重大時刻，場面有時會變得很大，你可能會看到他們出現像『鹿被車燈照到』那樣愣住的表情。但他沒有這種情況。」

同隊的投手霍頓（Cade Horton）也說：「我真的替Danny感到開心。他是很棒的人、很棒的隊友，也非常努力。看到他能為自己的國家隊拿下勝利，這真的很棒，也是一種很高的榮譽。」

兩年前，「能掌控局面」這樣的評價還不會用在帕倫西亞身上，當時的他控球不穩，且尚待磨練。去年球季，帕倫西亞從3A起步，但球季中就接下終結者任務；季後賽時，他甚至被當作能投長局數、在比賽中段登板並解決危機的角色。

小熊隊總教練康索（Craig Counsell）說：「對他來說這是很棒的經驗。他其實已經經歷過不少重要時刻，這不是第一次。但他昨晚投得很好，也是一段很好的經歷，從他自身角度來看，他也許會覺得『很高興自己參加了這個比賽』。」

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