近千鐵人挑戰台南國際鐵人3項 安平周邊交通3/21大管制

2026台南全國鐵人3項錦標賽交通管制示意圖。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南國際鐵人三項錦標賽將於3月21日在安平觀夕平台海域及周邊道路熱力登場！賽事結合游泳、自由車與路跑3項運動，吸引全國約958名鐵人好手齊聚台南挑戰自我。

賽事由南市政府與中華民國鐵人3項運動協會共同主辦。活動主會場以安平觀夕平台為核心，路線橫跨台 江國家公園、安平與安南區部分道路，選手在挑戰體能的同時，也能欣賞台南海岸美景。賽事組別多元，包括全程、半程、騎跑鐵人兩項及小鐵人組，鼓勵民眾養成規律運動習慣。

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為了確保比賽順利及選手安全，主辦單位自3月20日起陸續進行場地布置及交通管制，沿途設置「賽道請勿停車」、「前方運動賽事車輛改道」等告示牌。南市體育局長陳良乾提醒，漁濱路與安港路將於3月20日上午11時至21日下午3時管制，世平一街與城平路則於21日上午4時至下午2時管制，請民眾提早改道。

自由車賽程將於21日上午5時至9時30分沿觀夕平台出發，途經四草大橋、四草大道、本田路至鹿耳一路口折返；路跑則於上午6時30分至10時30分進行，沿漁濱路、世平一街、城平路、安北路等路段。

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