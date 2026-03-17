自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

近千鐵人挑戰台南國際鐵人3項 安平周邊交通3/21大管制

2026/03/17 12:50

2026台南全國鐵人3項錦標賽交通管制示意圖。（南市體育局提供）2026台南全國鐵人3項錦標賽交通管制示意圖。（南市體育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026台南國際鐵人三項錦標賽將於3月21日在安平觀夕平台海域及周邊道路熱力登場！賽事結合游泳、自由車與路跑3項運動，吸引全國約958名鐵人好手齊聚台南挑戰自我。

賽事由南市政府與中華民國鐵人3項運動協會共同主辦。活動主會場以安平觀夕平台為核心，路線橫跨台 江國家公園、安平與安南區部分道路，選手在挑戰體能的同時，也能欣賞台南海岸美景。賽事組別多元，包括全程、半程、騎跑鐵人兩項及小鐵人組，鼓勵民眾養成規律運動習慣。

為了確保比賽順利及選手安全，主辦單位自3月20日起陸續進行場地布置及交通管制，沿途設置「賽道請勿停車」、「前方運動賽事車輛改道」等告示牌。南市體育局長陳良乾提醒，漁濱路與安港路將於3月20日上午11時至21日下午3時管制，世平一街與城平路則於21日上午4時至下午2時管制，請民眾提早改道。

自由車賽程將於21日上午5時至9時30分沿觀夕平台出發，途經四草大橋、四草大道、本田路至鹿耳一路口折返；路跑則於上午6時30分至10時30分進行，沿漁濱路、世平一街、城平路、安北路等路段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中