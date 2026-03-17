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MLB》混血好手「龍仔」替補吞K 「費仔」休息無緣同場較勁

2026/03/17 13:21

強納森．龍。（資料照，法新社）強納森．龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力芝加哥小熊的台美混血強打「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），今天對上守護者替補上陣沒有安打，並吞下1次三振。

強納森．龍在6局上半接替蕭（Matt Shaw）上場代打，先是把布洛格頓（Connor Brogdon）的前兩顆外角壞球選掉，但隨後投手採取內外角搭配精準控進好球帶把球數扳平，最後面對紅中變速球遭到揮棒落空三振。

9局上兩人出局，強納森．龍迎來第2次打擊機會，面對投手赫林（Tim Herrin）第1球投出的95.9英里（約154.3公里）速球積極出棒，但可惜打出內野滾地球遭到刺殺。

今天「龍仔」替補上陣累計兩個打數，沒有敲出安打且吞下1次三振，打擊三圍下滑到.300/.429/.300，撇除昨天對上道奇的比賽，這是他今年熱身賽首次沒有安打進帳（昨日1次觸身2次保送，3次打擊機會皆不計打數），而在守備端上場鎮守一壘無失誤產生，守備率依舊保持100%。

小熊靠著2局上半金德利（Scott Kingery）開轟以及蕭帶有1分打點安打奠定勝基，幫助球隊以5：2取勝，而在本屆經典賽打響名號、效力對手守護者隊的另一位混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）則是休息沒有出賽，無緣看到兩位戰將在今天同場較勁。

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