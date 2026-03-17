有洋蔥...癌末粉絲吐「有生之年」心願 林昀儒超暖舉動全網鼻酸

桌球好手林昀儒。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕世界排名第7的桌球好手「小林同學」林昀儒，在國際賽場拚戰之餘，私下溫暖舉止也隨之曝光。宜蘭頭城一間水餃店分享，店內一位罹患肺癌四期的常客大哥，平靜地表達希望能與偶像林昀儒合影或索取簽名。林昀儒得知後，在忙碌的賽程中仍撥空回應並完成粉絲願望，暖心舉動瞬間引發廣大迴響。

水餃店老闆昨（16）日在Threads發文表示，這位約40至50歲的大哥是多年常客，近日改點素食餐點後才透露自己已是肺癌第四期。對談中，大哥淡定且客氣地詢問林昀儒是否常來，並坦言「希望有生之年可以跟他合照，如果沒有合照，能有一張簽名也好」。店家聽到「有生之年」四個字倍感鼻酸，決定將這個故事告訴林昀儒，沒想到林昀儒第一時間就表達感謝，並願意為大哥提供勇氣與鼓勵。

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店家也貼出林昀儒正在為桌球拍親筆簽名的照片，感性表示在那麼忙碌的世界級選手生活裡，林昀儒還願意停下來完成一個粉絲的小小願望，這讓他深刻體會到，人與人之間最珍貴的不是名氣或成就，而是這樣一點點的溫暖。難怪那麼多人喜歡林昀儒，「我也覺得自己很幸運，能夠認識這麼善良、溫暖的人。有時候，一張照片，可能就是一個人生命裡很重要的一道光。」

貼文曝光後湧入大批網友感動回應，「謝謝老闆娘分享這麼溫馨的事情，希望那位大哥能藉此得到更多正向的力量」、「上次去吃的時候有注意到店裡有提供待用餐，發現老如意不止水餃好吃也是非常暖心的店家！所以您不是幸運，而是善良的人自然會相遇！也謝謝這篇文字讓更多人知道昀儒球技人品兼具，他值得更多人喜歡！」、「老闆和小林同學都溫暖熱心又善良，希望那位客人的病情能得到控制並逐漸康復」

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