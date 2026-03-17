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羽球》台灣世界巡迴賽奪3金 台灣英雄凱旋歸國

2026/03/17 14:32

台灣羽球代表隊歸國。（羽協提供）台灣羽球代表隊歸國。（羽協提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣羽球3月捷報頻傳！在歐洲舉行的國際羽球賽事，台灣選手接連寫下亮眼戰績，在全英公開賽與瑞士公開賽勇奪3面金牌，為台灣羽壇再添榮耀。

全英公開賽男子單打金牌「左手重砲」林俊易、摘下混合雙打金牌的葉宏蔚／詹又蓁，以及瑞士公開賽男子雙打冠軍李芳任／李芳至，於今天清晨凱旋歸國。

選手抵達機場時，現場早已聚集大批熱情接機的人潮。羽球協會理事長張國祚更親自帶領球團教練與選手到場接機，與眾多羽球球迷一同迎接台灣英雄歸來。機場大廳掌聲與歡呼聲此起彼落，不少球迷高舉慶賀標語與國旗，場面相當熱烈，氣氛宛如小型慶功會。

 有著百年歷史的超級1000全英公開賽，今年台灣選手寫下史上最佳戰績，男單林俊易展現穩定節奏與強大抗壓能力，一路擊敗強敵封王；而混雙選手葉宏蔚與詹又蓁展現絕佳默契與快速攻防節奏，最終勇奪金牌。另一方面，在瑞士公開賽中，李芳任與李芳至也發揮出色實力，成功摘下男子雙打金牌。

台灣選手在歐洲兩大賽事連奪三金，不僅展現台灣羽球在國際舞台上的競爭實力，也讓國內羽壇士氣大振。羽協在選手奪金第一時間即頒發激勵獎金表達肯定，理事長張國祚在接機現場嘉勉金牌選手，讚揚他們在國際賽場為台灣羽球爭光。清晨的機場因為3金英雄凱旋而格外熱鬧，歡呼聲與掌聲交織，為台灣羽球再次寫下榮耀的一頁。

台灣混雙選手葉宏蔚與詹又蓁。（羽協提供）台灣混雙選手葉宏蔚與詹又蓁。（羽協提供）

台灣男雙李芳任與李芳至。（羽協提供）台灣男雙李芳任與李芳至。（羽協提供）

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