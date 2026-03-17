經典賽》日本隊止步8強 讓達比修發聲：雖然這不是我們所追求的結局...

達比修有。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽，日本隊在8強戰敗給委內瑞拉，這是日本在WBC賽史首次無緣4強。擔任日本隊顧問的教士隊39歲日籍老將達比修有，今天在社群媒體X上發文說，「雖然這不是我們所追求的結局，但監督、教練、選手以及所有工作人員，從宮崎集訓開始約一個月，真的辛苦了。」

日本隊在2月備戰期間，達比修有以顧問身分，針對投球計時器、以及投捕間傳遞暗號的裝置PitchCom提供對策和建議。

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達比修有今天在X上發文說，「我在一旁親眼看到球員們在巨大的壓力與困難的賽程中，每天為了奪冠努力調整、準備，因此對這樣不甘心的結果感到心痛。工作人員們也為了讓球員能維持最佳狀態全力支援。」

達比修也感謝日本隊監督井端弘與教練團，「井端監督和與教練團在上屆奪冠、外界期待高漲的壓力下，願意接下重任，並努力去理解與自己現役時期價值觀與感受完全不同的選手，與大家一同奮戰，對此我深表感謝。」

達比修說，「非常感謝所有支持我們的球迷，不論是在球場、家中或移動途中，從各種地方為我們加油，也謝謝大家購買許多日本隊的商品。我相信這確實成為選手們的力量。」

對於以顧問身分支援日本隊，達比修說，「自己作為顧問這樣一個困難的角色，也獲得了各種經驗，學到很多東西。感謝井端監督和日本隊給我這樣的機會。下一屆賽事我們要再提升實力，一起拿下勝利。」

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