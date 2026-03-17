經典賽》日本隊止步8強 讓達比修發聲：雖然這不是我們所追求的結局...

達比修有。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽，日本隊在8強戰敗給委內瑞拉，這是日本在WBC賽史首次無緣4強。擔任日本隊顧問的教士隊39歲日籍老將達比修有，今天在社群媒體X上發文說，「雖然這不是我們所追求的結局，但監督、教練、選手以及所有工作人員，從宮崎集訓開始約一個月，真的辛苦了。」
日本隊在2月備戰期間，達比修有以顧問身分，針對投球計時器、以及投捕間傳遞暗號的裝置PitchCom提供對策和建議。
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達比修有今天在X上發文說，「我在一旁親眼看到球員們在巨大的壓力與困難的賽程中，每天為了奪冠努力調整、準備，因此對這樣不甘心的結果感到心痛。工作人員們也為了讓球員能維持最佳狀態全力支援。」
達比修也感謝日本隊監督井端弘與教練團，「井端監督和與教練團在上屆奪冠、外界期待高漲的壓力下，願意接下重任，並努力去理解與自己現役時期價值觀與感受完全不同的選手，與大家一同奮戰，對此我深表感謝。」
達比修說，「非常感謝所有支持我們的球迷，不論是在球場、家中或移動途中，從各種地方為我們加油，也謝謝大家購買許多日本隊的商品。我相信這確實成為選手們的力量。」
對於以顧問身分支援日本隊，達比修說，「自己作為顧問這樣一個困難的角色，也獲得了各種經驗，學到很多東西。感謝井端監督和日本隊給我這樣的機會。下一屆賽事我們要再提升實力，一起拿下勝利。」
目指していた終わり方ではなかったですが監督、コーチ、選手、スタッフの皆様、宮崎から約1ヶ月間本当にお疲れさまでした。— ダルビッシュ有（Yu Darvish） （@faridyu） March 17, 2026
選手は凄いプレッシャー、難しいスケジュールの中優勝を目指して日々調整、準備をしてくれていたのを間近で見ていた分悔しい結果になったことに胸が痛みます。…