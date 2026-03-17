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經典賽》先發投手僅投1.1局怎麼贏？ 委國教頭解密牛棚車輪戰

2026/03/17 14:57

委內瑞拉終結者帕倫西亞。（法新社）委內瑞拉終結者帕倫西亞。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕委內瑞拉今在4強賽上演逆轉勝，擊敗義大利隊，拿下冠軍戰門票。不過，當先發投手蒙特羅（Keider Montero）第2局連續保送兩名左打時，總教練羅培茲（Omar López）就知道，這場比賽將不會輕鬆。

羅培茲解密，說：「當下我就知道，那是個警訊。」而蒙特羅也因此在僅拿下4個出局數、滿壘危機之下退場，後續，委內瑞拉被迫提前開啟牛棚車輪戰。

而接手的桑契斯（Ricardo Sánchez）、阿維拉（Luinder Avila）、賽爾帕（Angel Zerpa）、巴扎多（Eduard Bazardo）、A.馬查多（Andrés Machado）到終結者帕倫西亞（Daniel Palencia），串起一條成功的勝利方程式，沒有再讓義大利拿下分數。

不過，由於隔天就要和美國隊冠軍戰交手，羅培茲提前啟用車輪戰，在牛棚未完全休息狀況下，明天情況恐相對艱辛。

委內瑞拉後援投手A.馬查多。（法新社）委內瑞拉後援投手A.馬查多。（法新社）

官網分析，羅培茲的調度，其實已經在為冠軍戰做準備，比如表現穩定的阿維拉，就在30球（休1日）之內被換下。羅培茲也證實，說：「我們換上阿維拉時，我對投手教練（桑塔納，Johan Santana）說，『Ricardo投得很好，但他已經23球了。如果到30球，他明天就不能投，我希望他明天還能上場。』」

而今天未登板的投手，則還有狄亞茲（Jhonathan Díaz）、莫里納（Anthony Molina）、迪黑蘇斯（Enmanuel De Jesus）、阿瓦雷茲（José Álvarez）、布托（José Buttó）與山薩泰拉（Antonio Senzatela）。

羅培茲說：「我們信任這些投手。」而明天球隊將推出E.羅德里奎茲（Eduardo Rodríguez）出戰美國隊，若他能不出現今天的「警訊」，委內瑞拉作戰上能相對輕鬆。

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