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經典賽》打進4強只是開端 義大利有「棒球夢」待點燃

2026/03/17 15:30

義大利隊。（法新社）義大利隊。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕今4強賽後，義大利教頭塞維里（Francisco Cervelli）透露，義大利當地有大約700萬人，半夜收看這場比賽，讓他感到相當自豪。而4強的隊史佳績，對義大利而言只是開端，塞維里和隊長帕斯昆汀諾（Vinnie Pasquantino）都說，希望這一切能推動當地棒球發展。

雖然多數選手是義裔美籍或其他國籍，這支義大利隊仍吸引當地民眾目光，當地的《米蘭體育報》甚至曾以頭版，報導義大利打進4強的佳績。

塞維里說：「我想起自己小時候在委內瑞拉的情景。每當世足賽來臨，整整一個月，大家都在踢足球。我相信現在的義大利，也許會有孩子拿著軟式棒球、或抓起球棒，走向球場。」塞維里坦言，他希望有朝一日，會誕生下一位真正「在義大利出生、成長」的棒球明星。

「首先，你必須讓孩子相信這個理念，特別是在歐洲——棒球也可以成為其中一條人生道路。」塞維里說，他接任義大利教頭時，也同時背負推動國內棒球發展的使命，他也在當地開設棒球學院，重新建立起當地棒球。

身為移民的義裔美籍選手，帕斯昆汀諾說：「如果沒有他們願意張開雙臂，接納我們這些義大利裔美國人，這一切都不會發生。我非常感激他們，感謝他們讓我們這些想好好代表這個國家的人加入，我們也想回報他們。」

帕斯昆汀諾說，希望義大利本土有更多年輕人在電視、新聞、社群媒體上看到棒球，進而對這項運動產生好奇，並認識這項運動，「我想對義大利的孩子們說，我們是為他們而戰。希望20年後的某一屆經典賽，義大利能有一支真正本土出身、講義語的選手組成的隊伍。這才是我們的目標。」

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