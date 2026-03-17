亞洲盃帆船賽澎湖站補助案已完成簽核 澎湖縣政府全力支持賽事順利舉行

亞洲盃風帆船澎湖站比賽經費，澎湖縣政府補助有下文。（澎湖縣帆船協會提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復大年初一摔傷昏迷，由副縣長林皆興代行，形同「看守內閣」，因此許多經費與建設面臨停擺。19日即將舉行「亞洲盃帆船賽澎湖站」，原本澎湖縣政府補助90萬元經費遲未到位，恐將延誤比賽。澎湖縣政府說明，相關補助案件已於昨（16）日下午完成簽核程序，縣府將依程序協助賽事順利辦理。

澎湖縣政府表示，此次賽事為澎湖縣帆船協會向縣府提出補助申請90萬元。由於賽事相關細節仍需進一步確認，經主動與帆船協會及相關單位聯繫了解。今年帆船協會理事長是議長陳毓仁，由縣府秘書長主動拜訪議長，進一步了解賽事及補助申請情形。因議長前往日本週五返回澎湖，已與議長聯繫並完成相關了解。

請繼續往下閱讀...

澎湖縣政府表示，在完成相關了解後，本案已於昨日下午完成簽核程序。縣府也表示，未來各類體育賽事補助案件仍將依行政程序審慎辦理，以確保公帑使用透明與制度化，同時持續推動澎湖海洋的運動發展。

2026年ILCA亞洲盃澎湖站將於3月19日至24日在澎湖觀音亭帆船訓練中心舉行。本次賽事吸引來自亞洲及世界各地13個國家與地區的選手參賽，包括斯里蘭卡、印尼、馬來西亞、新加坡、中華台北、香港、日本、韓國、印度、菲律賓、泰國、澳門及安道爾等地。參賽選手人數超過百位，連同教練及家屬到訪，預計將有數百人齊聚澎湖，共同參與這場國際帆船盛會。

今年亞洲盃風帆船澎湖站，十九日正式揚帆比賽。（澎湖縣帆船協會調解）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法