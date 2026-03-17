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日職》前「龍之子」挑戰「屠龍」！軟銀投教看好台灣火球王牌徐若熙

2026/03/17 15:57

徐若熙。（資料照，法新社）徐若熙。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊火球王牌徐若熙，明天將在日職官熱身賽迎來軟銀初登板，對手將是中日龍。徐若熙受訪透露自己將正式登上日職投手丘的心境，軟銀投手教練也相當期待他的表現。

徐若熙休季與3年總額約15億日圓加盟軟銀，2月底在台日交流賽對台灣隊繳出3局無失分好投，追平生涯最速158公里；經典賽小組賽對澳洲之戰，也投出4局無失分。16日於軟銀主場PayPay巨蛋進行訓練，徐若熙在牛棚投約30球後，也登上投手丘試投3球調整手感。他表示，福岡巨蛋的感覺與台北大巨蛋相似，整體並沒有明顯不適應。

談到明天登板，徐若熙透露，希望能投到第6局，之後是否續投會看比賽狀況決定。過去在中職效力味全龍、綽號「龍之子」的他，如今在日職官辦熱身賽首秀就要變對同樣是「龍」的中日龍，徐若熙笑說：「在台灣是紅色，現在變成藍色了。」

觀察投手調整狀況的軟銀投手教練兼首席協調員倉野信次，對於徐若熙的表現寄予期待，「完成度應該不錯。」同時他也透露，徐若熙明天的用球數應該不會來到100球，但預計至少會有50球。

在台灣隊確定止步小組賽後，徐若熙於11日重新回到軟銀，持續使用日職用球進行調整。徐若熙表示，用球沒有問題，比賽的狀態也還在，就這樣直接進入球季也沒問題，最重要的就是把自己該做的事情給做好。

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