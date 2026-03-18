經典賽美國VS委內瑞拉爭冠、徐若熙日職初登板 今日賽事預告與轉播

經典賽冠軍戰。（取自WBC官方臉書）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

2026年世界棒球經典賽冠軍戰登場，將由「史上最強」的美國隊迎戰委內瑞拉。美國隊將派出大都會新秀麥克萊恩（Nolan McLean）扛先發大任，而委內瑞拉推出響尾蛇左投「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）掛帥主投，究竟是美國能笑納隊史第2冠，還是委內瑞拉能勇奪隊史首冠？記得鎖定轉播！

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經典賽台灣隊火球王牌徐若熙，今天將迎來日職官辦熱身賽初登板，先發面對中日龍，記得收看轉播為徐若熙加油！

世界棒球經典賽

07：45 委內瑞拉 VS 美國 愛爾達體育2台、緯來體育、台視、東森新聞、東森洋片

NBA

08：00 太陽 VS 灰狼 愛爾達體育1台、緯來育樂

UBA男子複賽

13：00 臺灣藝大 VS 虎尾科大

15：00 中信學院 VS 政治大學

17：00 黎明學院 VS 健行科大

19：00 黎明學院 VS 健行科大

轉播：愛爾達體育4台，緯來精采

日職熱身賽

17：00 中日VS軟銀 DAZN2

中職熱身賽

18：30 中信VS樂天 愛爾達體育1台、緯來育樂

18：30 味全VS統一 愛爾達體育2台

東超季後賽

17：00 桃園璞園領航猿 VS 首爾SK騎士

19：00 宇都宮皇者 VS 新北國王

女足亞洲盃

17：00 四強賽 博斯運動一台

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