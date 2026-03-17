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UBA》政大8強首戰只贏台灣藝大7分 陳子威：本來就不是站上場就能贏

2026/03/17 16:13

政治大學總教練陳子威（大專體總提供）政治大學總教練陳子威（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕政治大學今天在114學年度大專籃球聯賽男一級複賽，當家一哥宋昕澔達成千分里程碑，團隊共有5人得分達雙位數，但不像過去大比分輕鬆勝出，費了番手腳才以86：79險勝台灣藝大，拿下跨季66連勝。

戰力雄厚的政大在預賽15戰全勝，且團隊平均每場得分達107.5分為各隊之最，失分65.9分排第二，每場淨勝分高達41.6分，場上宰制力十足。

今天複賽首戰對上防守不錯的台灣藝大，讓政大在決勝節還未拉開比分，剩下5分鐘時還一度被追近到只差5分，儘管如此，政大靠著林恩宇、林子皓在關鍵時刻的連續進球拉開比分，台藝大則是最後階段投不進，也成為勝負分水嶺。

對於政大複賽首戰打得驚險，總教練陳子威表示，「這本來就是8強的強度，其實今天的比賽狀況教練團有想像到，今年的比賽跟過往賽制不同，所以要把節奏放得更慢，此外，球員很久沒到紅館打，還在適應場地跟籃框。」他強調，本來就不可能站上場就能贏，得一步一步來，將比賽掌控在自己身上。

過去UBA的8強往年多在2月底舉行，但今年8強複賽是3月17日才開打，決賽變成4月17日至19日舉行，陳子威也提到，賽程安排不同的情況下，整體備戰的調整節奏也得改變，現在也得趁比賽將缺點改善。

政大林子皓拿15分，外籍生波波卡拿15分、13籃板，謝昀達有12分，徐得祈拿14分，吳志鍇進帳11分，賽前UBA生涯累積996分的大四主力宋昕澔，此仗18投4中僅拿8分，仍達成千分里程碑，是張鎮衙、林彥廷後的隊史第三人，他表示，「很開心可以達成，陣中有這麼多好手，還能完成這項紀錄不容易，所以算是給自己的肯定。」

台灣藝大有5人得分達雙位數，王威翔16分最高，飛尼克斯得15分，徐堂琪13分，張劭安12分，邱泓愷11分。

政治大學宋昕澔（大專體總提供）政治大學宋昕澔（大專體總提供）

政治大學宋昕澔（大專體總提供）政治大學宋昕澔（大專體總提供）

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