中職》從經典賽回歸先發雙安絕好調！曾是台灣隊遺珠的宋承睿吐真言

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟在15日官辦熱身賽以5：2擊敗味全龍，經典賽國手宋晟睿迎來熱身賽首次先發，繳出單場雙安好表現，賽後他透露征戰經典賽的感想，也感謝球迷的支持。

宋晟睿原先被視為台灣隊最大遺珠，不過在混血強打強納森．龍（Jonathon Long）因傷退賽後遞補進入台灣隊，儘管4場小組賽合計7打數0安打，苦吞4次三振，僅靠1次保送上壘，但在守備方面，曾於對澳洲一戰接替隊長陳傑憲守右外野，上演五星級美技滑接，更在對南韓一戰上場代守，於延長10局下接殺金倒永的右外野飛球，完成最後一個出局數，讓台灣隊在經典賽史上首度擊敗南韓。

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日前對上味全龍官辦熱身賽，宋晟睿擔任先發第8棒右外野手，單場3打數2安打包含1支二壘安打。宋晟睿賽後談到經典賽經歷表示，其實還在調整，藉此去檢視自己的打擊是否有缺點，以及能否進一步放大優點，過程中也學到很多東西。

回到中職官辦熱身賽，宋晟睿表示，在比賽中會設定自己的好球帶，雖然第3打席（投手前滾地失誤上壘）打得並不好，但他認為自己有先想好，這個打席打不好，需要回去檢討一下，觀察自己有沒有地方能做更好。

從台灣隊回到中信兄弟，宋晟睿在官辦熱身賽也受到球迷不少喝采。他表示有感受到球迷的歡呼，也很開心，而自己也會好好努力，繼續為自己的球季去努力、加油。

宋晟睿。（資料照，中信兄弟提供）

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