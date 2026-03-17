桌球》林昀儒穩居世界排名第7 葉伊恬奪回台灣二姐寶座

18歲小將葉伊恬世界排名回升到生涯次佳的45名。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總昨天公布今年第12週世界排名，重慶冠軍賽闖進8強的「沉默刺客」林昀儒，仍居男子組第7名，上週摘下奧托切克支線賽女單冠軍的18歲小將葉伊恬則回升至45名，也超越國泰女將李昱諄奪回台灣二姐的位置，僅次於世界排名19的鄭怡靜。

男子組世界排名在重慶冠軍賽後出現變動，中國名將林詩棟去年重慶站積分失效後，從第3下滑至第5，僅領先第6的法國「眼鏡弟」F.勒布朗35分，也失去3月底澳門世界盃男單前4種子位置。巴西名將卡德拉諾和日本一哥張本智和都上升1名，分居3、4名，前兩名依舊是王楚欽、莫雷加德。7至10名依序為林昀儒、松島輝空、向鵬和張禹珍。

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19歲的中國新星溫瑞博在重慶冠軍賽連續扳倒莫雷加德、邱黨和張本智和等頂尖名將，直到決賽才敗給F.勒布朗，收穫700分積分，排名從27躍居17，再創生涯最佳。

台將方面，馮翊新仍居50名、高承睿75名，19歲小將張佑安在奧托切克支線賽打進男單8強，從82名回升至77，郭冠宏82名、廖振珽92名。

女子組方面，17歲的日本一姐張本美和在奪下重慶站女單冠軍後，從第8上升至第5，也把獲得重慶站亞軍的蒯曼擠到第6，前4名仍是孫穎莎、王曼昱、陳幸同、朱雨玲，7至10名則為陳熠、王藝迪、早田希娜、伊藤美誠。

台灣女將，鄭怡靜下滑1名來到19名，葉伊恬從52回升至45，直逼生涯最佳的44名，李昱諄49名、黃愉偼70名、簡彤娟77名、彭郁涵100名。

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