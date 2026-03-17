自由車環台賽》被大集團速度震撼！19歲黃暐程忍痛衝線嘆：太誇張了...

環台賽高雄市站自佛光山佛陀紀念館出發（環台賽官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026年國際自由車環台公路大賽今第3站來到高雄市站，法國20歲車手格里塞爾（Matys Grisel）以3小時06分28秒奪下單站冠軍，讓比利時樂透車隊成功連兩站封王外，格里塞爾一舉披上黃衫、衝刺綠衫，成為三冠王大贏家，個人總成績格里塞爾和昨天冠軍福斯（Matthew Fox）分居前二，大有襲捲今年環台賽各冠軍衫的氣勢。

環台賽第三站高雄市站總長146.44公里，起點從佛陀紀念館沿途經過客家文化重點發展區，沿途經過旗山、美濃、六龜、甲仙、杉林等客家文化重點發展區，該區段設有3個登山點（2、3、4級坡各1個）和3個衝刺點，經典的路線設計、蜿蜒的山路、高低起伏具挑戰性，挑戰選手的技術，力拚積分。

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從開賽40公里就開始有第一個衝刺點，而且連續經過3、2和4級坡考驗後，最後30公里還有2個衝刺點，所以，從比賽一開始就屢屢有車手突圍，台灣隊一開始盧紹軒、葉軒佑也都有試圖突圍，但很可惜很快就被主集團吞沒，在六龜高中第一個衝刺點，甚至連黃衫車手福斯都得靠自己突圍獲得第二搶得3分積分。

比利時樂透車隊今有雙保險福斯和格里塞爾都在積極的搶衝刺點積分，並且在終點前成功讓福斯吸引所有車手注意下，成功讓格里塞爾突圍而出，率先壓線成功，達成了車隊賽前預設的兩大目標「保黃衫再拿一個單站冠軍」，去年才剛與樂透車隊簽下三年合約的格里塞爾賽後開心的分享說：「非常高興，今天隊伍的表現非常好，福斯今天的腳有點狀況，我就跳了出來，很開心能有很好的表現。」而且格里塞爾還坦承說：「明天再連一站冠軍？我們有很強的團隊，為什麼不呢？」

「太誇張了，這速度實在太快了，我們訓練時也做不出這樣的速度！」台灣隊今似乎受到連續組合拳攻擊，19歲黃暐程忍住兩支大腿抽筋的痛楚下跟上最後大集團的衝刺，僅僅獲得分站第39，但也已經是今天9名台將最好的戰績。

黃暐程說：「我是在那個長度有5公里坡的地方最後2公里時掉下來，接著就是輪車追了20多公里到衝刺點前才好不容易跟上主集團，騎超過一百公里後才發現主集團台灣隊只剩我一個，我就跟自己說要堅持下來，只是那時腳很痛，而且因為速度太快也沒補給到，雖然環台賽前有跟凱哥來練習這個路段，訓練時是上坡時去進攻，但沒想到正式比賽是不管上下坡和平路都在搶，我一直跟自己說快結束了，幸好最後還是有堅持下來！」

環台賽明將進入第4站屏東六堆站，起點於屏東縣高樹鄉公所，終點於六堆客家文化園區，總長131.2公里，全程僅有3個衝刺點，將是衝刺車手用速度一決生死的一站。

高雄市政府運發局侯尊堯局長（右1）頒贈三位冠軍衫選手高山茶伴手禮（環台賽官方提供）

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