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東超季後賽》揮別去年冠軍賽失誤陰霾 盧峻翔心態更升級

2026/03/17 17:09

盧峻翔。（東超提供）盧峻翔。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕東亞超級聯賽6強戰明將在澳門塔石體育館點燃戰火，上季拿下亞軍的桃園領航猿要對決首爾SK騎士，新北國王則要碰上宇都宮皇者，今兩隊都已抵達當地練球。去年在決勝階段失誤導致球隊錯失冠軍，再次回到季後賽舞台，盧峻翔認為，自己心態更加成熟，和隊友磨合也更好、繼續進步，相信這季可以不會再這麼可惜。

領航猿上季挑戰東超打出驚奇，一路挺進冠軍戰，但和B聯盟冠軍隊廣島蜻蜓激戰到最後一刻落敗，陣中一哥盧峻翔也因失誤自責不已，他說：「去年那場比賽給我滿多自責的感受，我覺得比起來，今年磨合又更好，這麼多年球隊還是有繼續進步，希望今年可以不再有這麼多可惜的地方了。」

至於個人心態上，盧峻翔認為有更加沉穩，「和隊友配合也更好，自己也會再多去思考，避免發生不必要的失誤跟遺憾，心態上算是有更成熟。」

身為陣中得分箭頭，可能遭對手嚴加看管，盧峻翔並不太擔心，「我比較不擔心我自己，如果我可能狀況沒那麼好的話，我的隊友們都滿給力的，我們是一個團隊、彼此互相信任，怎麼去執行卡總想要的戰術、一些防守策略，有沒有達到他的預期，跟有沒有做到他的要求，這對我們來說比較重要一點。」

盧峻翔。（東超提供）盧峻翔。（東超提供）

盧峻翔。（東超提供）盧峻翔。（東超提供）

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