經典賽》挨逆轉轟讓日本止步8強還遭網暴！澤村賞強投伊藤大海發聲

伊藤大海。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年奪下澤村賞的日本火腿王牌伊藤大海，本屆經典賽8強卻遭到委內瑞拉重擊，挨了逆轉3分砲，最終讓日本武士隊隊史首度止步8強，衛冕夢碎，伊藤大海也因此遭到網暴。今天伊藤大海回到火腿，受訪時也對此發聲。

伊藤大海上季投196.2局飆出195次三振，以14勝8敗、防禦率2.52成績單勇奪澤村賞；然而來到經典賽，伊藤大海投4局被敲4支安打包含2轟，失掉5分責失分，防禦率高達11.25。對上委內瑞拉的8強賽，伊藤大海中繼狀況欠佳，90.9英哩（146公里）失投直球遭紅襪2屆金手套外野強打阿布瑞尤（Wilyer Abreu）敲出逆轉3分砲，成為日本隊落敗關鍵。

請繼續往下閱讀...

伊藤大海承擔日本隊該役的敗戰投手，對於這樣的結果，社群上更接連出現對伊藤大海惡意誹謗中傷的評論。今天伊藤大海回到火腿隊練習，結束後他受訪展現堅強的一面：「只有自己能保護自己。既然結果已經變成這樣，總會有人要處在這個立場，我覺得那個人是我也挺好的。」

今天伊藤大海在練習前受到隊友們溫暖的掌聲歡迎，對於肩負連霸重任、最終卻在8強止步，伊藤大海表示：「不甘心的心情當然有，感受到自己還有很多不足的地方，也覺得還有很多能精進的空間，希望能朝著那個目標繼續努力。」

日本隊在16日搭機返國，伊藤大海原本預計先進行休養，最快才於18日加入火腿，但他選擇今天就與球隊會合。對此他解釋：「考慮到身體狀況，覺得今天還是動一動比較好。比起在那裡思考，不如直接行動。」

伊藤大海已經被火腿指名為開幕戰先發投手，目前當務之急是將經典賽官方用球換回日職用球，重新進行調整。今天伊藤大海進行傳接球來練習，他表示：「感覺並不差。當然還有一些細節需要注意，我會保持耐心，踏實做好準備。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法