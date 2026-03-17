東超季後賽》和首爾SK騎士一戰決生死 卡總點名這4名球員須提防

卡米諾斯。（東超提供）

〔特派記者粘藐云／澳門報導〕東亞超級聯賽6強戰明將在澳門塔石體育館點燃戰火，上季拿下亞軍的桃園領航猿要對決首爾SK騎士，新北國王則要碰上宇都宮皇者。總教練卡米諾斯認為，上季東超冠軍戰失利，在PLG總冠軍賽也是和富邦勇士血戰7場，這些都成為球員重要的養分，他也認為，大家都已經準備好面對這次的比賽。

領航猿上季在東超冠軍戰和日本B聯盟廣島蜻蜓激戰到最後一刻才敗下陣來，再次回到同樣賽場，卡米諾斯說：「今年是6支完全不一樣的球隊，我們試著從上一季失利的經驗學習，還有前年冠軍賽打新北國王，去年和勇士打到第7戰，希望這些變成我們每個人的養分，真正關鍵時刻到來時，大家都可以打得更好。」

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至於球隊目前狀態，卡米諾斯認為，應該從上週和勇士的比賽就可看得出來，大家節奏調整得很好，他也不用刻意去激勵大家，因為球員們都很期待來這裡打6強決賽。

SK騎士在這次東超小組賽拿下4勝2負，實力不容小覷，卡米諾斯分析，SK騎士每個人都有很明確的角色定位，洋將沃尼、孟羅都在職籃賽場打滾許久，若想對這兩人有很好的限制，必須把節奏拉快；另外亞洲外援托倫蒂諾、本土的安永俊都是可以大量得分的球員，所以這些人都需特別去協防，加上他們現在在南韓聯賽狀態也很好，必須做好萬全準備。

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