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排球莒光盃》203公分林立瑋還在大 華僑力退屏榮重返榮耀

2026/03/17 18:55

林立瑋（左二）。（排協提供）林立瑋（左二）。（排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕62屆玉山莒光盃中等學校排球國手選拔賽，經過一連四天共108場精彩對戰，前兩年都居第六名的華僑高中男排隊，今四局力退屏榮高中，重返莒光盃王座，教練陳宣瑞說，下個目標劍指本月底的高中排球聯賽HVL冠軍。

玉山金控於賽後頒獎獎勵各組最佳七人，其中華僑高中男排拿下三席，包含最佳舉球李傲儒、最佳邊線攻擊球員林立瑋、以及最佳舉球對角黃品諺，其中黃品諺為華僑男排隊長。

華僑高中在第四局穩住陣腳，最終以25:15、25:23、24:26、25:21勝出，登上王座，這是繼112年莒光盃拿下亞軍後華僑高中男排最佳成績。

在華僑高中執教13年的教練、前男排國手陳宣瑞說，球隊經過去年磨合，成熟度與穩定度都明顯提升，此次莒光盃，除了爭取佳績，也為月底的高中聯賽暖身。

陳宣瑞強調，團隊氣氛極佳，關鍵人物是隊長黃品諺以身作則，帶動團隊的企圖心。陳宣瑞也提到，改變訓練作法「重質不重量」，也曾被質疑「這樣練得夠嗎?」但他堅持，「看得是更長遠的，讓好的人才可以在身心兩方面，都能更健康、迎接更長的排球生涯。」

華僑高中陣中203公分高林立瑋，今年五月底將滿17歲，極為健談的林立瑋說，他的身高在去年底達標200公分，「我希望我可以長到208公分！」他說自己平常會自主做體能、也很重視平時的暖身與收操。教練陳宣瑞說，預期林立瑋還能再長高，他也鼓勵林立瑋能勇於挑戰旅外，未來有機會到國外挑戰自我。

林立瑋從小就在排球場長大，父親林育豪是1998曼谷亞運銅牌國手，耳濡目染之下，他對排球有著濃厚的興趣。他笑說，「以前也會有些高中籃球名校來跟爸爸說，你兒子有沒有要來我們這裡報到？」不過，林立瑋說自己「超喜歡排球」，不會跳槽打籃球。

這是林立瑋中學生涯第一座莒光盃冠軍，他說，接下來就是要拚HVL冠軍了。他在自己的手機裡列下：「高中三年找出自己打球的特色」、「高中拿到最佳邊線MVP」，是他給自己的目標。

儘管還不滿17歲，林立瑋已有多次入選國家隊經驗，包括U16赴烏茲別克、U17到保加利亞，及去年巴林亞洲青年運動會，他還曾獲選為中華代表團的掌旗官之一。對於出國和旅外，林立瑋一點都不害怕，「我很喜歡聊天交朋友，以後旅外，就算我剛開始可能會聽不懂，我就不信學不會。」他已經將旅外設定為未來明確目標。

本屆莒光盃各組前三名隊伍，依序可獲得三萬元、二萬元、一萬元獎金，個人獎項每人可獲三千元獎金。高女組最佳七人，包括最佳邊線攻擊許甄軒（東山高中）、周竩涵（華僑高中），最佳舉球對角吳紫華（內湖高中）、最佳舉球張庭瑋（東山高中）都是本季企業排球聯賽義力營造隊員。

高中女子組，東山高中今直落三穩健擊敗華僑高中，四連后入袋！國中男子組，屏縣新園國中四局氣走高市福誠高中封王，國女組由中市雙十國中直落三力退屏縣新園國中，如願連后。

國男組屏縣新園國中在最佳七人佔三席，包括最佳舉球洪業恩、最佳中間攔網張品睿、最佳自由球員張硯。國女組最佳七人中市雙十國中也佔三席，包括最佳舉球蔡雨軒、最佳邊線攻擊鄔昕峪、最佳自由球員賴歆霓。

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