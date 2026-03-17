經典賽》讓大谷翔平吞K自責能力不足！委國前韓職強投回憶當下心境

黑蘇斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊本屆經典賽8強不敵委內瑞拉，隊史首度止步8強無緣衛冕。該場比賽，委內瑞拉左投黑蘇斯（Enmanuel De Jesus）中繼2.1局奪勝，還在第4局關鍵打席三振日本巨星大谷翔平，在接受日媒《THE ANSWER》獨家專訪，也談到該打席的心境。

日本當時靠著森下翔太3分砲一度取得5：2領先，第4局日本隊攻勢再起，1出局一、二壘有人輪到大谷翔平，但他最終遭到委內瑞拉第3任投手黑蘇斯三振。大谷賽後談到該打席還表示：「如果我能在那個時候敲出一支安打，戰況或許會完全不同，這是我自己的能力不足，那個打席有可能成為贏球的關鍵之一。」

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回憶當時三振大谷的心境，黑蘇斯表示：「相信自己，相信自己的球，然後為球隊帶來逆轉的機會。」後續委內瑞拉靠著賈西亞（Maikel Garcia）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）兩支全壘打逆轉日本，闖進4強，黑蘇斯中繼2.1局送出3次三振無失分，拿下勝投。

曾於2024、2025年效力韓職的黑蘇斯，也分享在KBO打球的感想：「我很喜歡在那裡打球，那是很棒的經驗。和我在美國習慣的比賽風格有點不同。」他指出，韓職比較會執行小球戰術，打者也更傾向把球打進場內，然後全力跑壘、積極盜壘，這也讓他學會更積極進攻好球帶，試著提早解決打者，「那是我在那邊學到的第一件事。」

黑蘇斯日前已被老虎加入40人名單，本季有望自2023年後再度於大聯盟亮相。目前他在經典賽投7.1局，防禦率是出色的1.23，委內瑞拉今天也擊敗義大利挺進冠軍戰，明天將與美國隊一決高下。

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