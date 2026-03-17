自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》讓大谷翔平吞K自責能力不足！委國前韓職強投回憶當下心境

2026/03/17 19:20

黑蘇斯。（資料照，路透）黑蘇斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊本屆經典賽8強不敵委內瑞拉，隊史首度止步8強無緣衛冕。該場比賽，委內瑞拉左投黑蘇斯（Enmanuel De Jesus）中繼2.1局奪勝，還在第4局關鍵打席三振日本巨星大谷翔平，在接受日媒《THE ANSWER》獨家專訪，也談到該打席的心境。

日本當時靠著森下翔太3分砲一度取得5：2領先，第4局日本隊攻勢再起，1出局一、二壘有人輪到大谷翔平，但他最終遭到委內瑞拉第3任投手黑蘇斯三振。大谷賽後談到該打席還表示：「如果我能在那個時候敲出一支安打，戰況或許會完全不同，這是我自己的能力不足，那個打席有可能成為贏球的關鍵之一。」

回憶當時三振大谷的心境，黑蘇斯表示：「相信自己，相信自己的球，然後為球隊帶來逆轉的機會。」後續委內瑞拉靠著賈西亞（Maikel Garcia）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）兩支全壘打逆轉日本，闖進4強，黑蘇斯中繼2.1局送出3次三振無失分，拿下勝投。

曾於2024、2025年效力韓職的黑蘇斯，也分享在KBO打球的感想：「我很喜歡在那裡打球，那是很棒的經驗。和我在美國習慣的比賽風格有點不同。」他指出，韓職比較會執行小球戰術，打者也更傾向把球打進場內，然後全力跑壘、積極盜壘，這也讓他學會更積極進攻好球帶，試著提早解決打者，「那是我在那邊學到的第一件事。」

黑蘇斯日前已被老虎加入40人名單，本季有望自2023年後再度於大聯盟亮相。目前他在經典賽投7.1局，防禦率是出色的1.23，委內瑞拉今天也擊敗義大利挺進冠軍戰，明天將與美國隊一決高下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中