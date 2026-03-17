日職》擺脫經典賽低潮！林安可棒打前道奇名投與宋家豪 打擊率破3成

林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣強打林安可結束經典賽後重返母隊日職西武獅，今天迎來個人第3場官辦熱身賽，面對樂天繳出單場雙安亮眼表現。

林安可本季轉戰日職西武獅，這次在世界棒球經典賽再次披上台灣隊戰袍，不過表現不如預期，出賽4場15打數僅敲出1支安打，吞下4次三振，打擊率只有0.067。官辦熱身賽首戰，林安可4支0苦吞3K，但第2戰就敲出適時安打貢獻打點，逐漸走出低潮。

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今天林安可迎來個人第3場官辦熱身賽，面對樂天金鷲擔任先發第4棒指定打擊。此役首打席面對曾在大聯盟效力道奇的37歲名投前田健太，林安可看著139公里低角度變速球進壘遭到三振，不過5局下，林安可逮中前田健太的128公里外角高變速球，敲出右外野一壘安打，熱身賽第2安出爐，更是本場比賽雙方首安。

8局下林安可第3打席，樂天該局換上2023年經典賽台灣隊守護神宋家豪，兩人上演「台灣內戰」，林安可相中宋家豪第一顆外角147公里偏高速球，敲出中外野一壘安打，這僅是西武全隊第2支安打，林安可敲安後也被換代跑功臣身退。而宋家豪則是挨林安可安打後回穩，連續解決3名西武打者，投1局用11球飆出1次三振。

9局下宋家豪退場，樂天派上泰勝利，面對外崎修汰被敲出左外野一壘安打，也是除了林安可以外，第2位敲安的西武打者。最終樂天與西武以0：0握手言和，林安可此役3打數2安打，團隊3安就包辦其中2安，目前官辦熱身賽打擊率0.333，攻擊指數0.788。

樂天前田健太今先發6局用71球，僅被敲出1支安打，就是由林安可所擊出，飆出6次三振無失分；西武明星強投高橋光成，此役先發4局用65球，被敲出2支安打，飆出2次三振，投出2次四壞保送，同樣力保不失。

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