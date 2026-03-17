自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

日職》台灣鐵捕林家正火腿首秀！率2投無失分飆K、對決大聯盟級洋投

2026/03/17 20:23

林家正日職初登場。（取自火腿官方X）林家正日職初登場。（取自火腿官方X）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊鐵捕林家正日前在東京舉辦加盟日本火腿隊記者會，披上38號球衣，今天官辦熱身賽前，林家正也被轉為支配下選手，並在熱身賽迎來日職初登場。

林家正近年在國際賽場爆紅，在本壘後方率領台灣隊奪下世界12強冠軍，今年經典賽也扮演主戰捕手，雖然預賽4場7打數僅敲1安，打擊率0.143，但對南韓之戰上演盜壘阻殺，更帶領古林睿煬繳出4局掉1分好投，讓火腿決定出手。根據日媒報導，林家正合約推估是1年1600萬日圓（約322萬台幣）。

今天日本火腿與橫濱DeNA進行官辦熱身賽，賽前火腿也將林家正登錄為支配下選手。比賽來到8局上，林家正接替先發的田宮裕涼上場蹲捕，搭配右投福谷浩司，兩人該半局聯手上演三上三下，送出1次三振。

8局下林家正為首名打者，面對過去2年效力大聯盟教士隊的橫濱洋投雷諾茲（Sean Reynolds）的152公里速球，敲出二壘高飛球出局。9局上火腿再換投，由左投上原健太與林家正搭配，該局被敲出1安，也送出1K。

9局下林家正1出局後面對山崎康晃，對高角度速球揮空三振，最終橫濱與火腿5：5握手言和，林家正的日職初登場，替補上陣累積2打數0安打，吞下1次三振。

林家正日職初登場。（取自火腿官方臉書）林家正日職初登場。（取自火腿官方臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中