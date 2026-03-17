日職》台灣鐵捕林家正火腿首秀！率2投無失分飆K、對決大聯盟級洋投

林家正日職初登場。（取自火腿官方X）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊鐵捕林家正日前在東京舉辦加盟日本火腿隊記者會，披上38號球衣，今天官辦熱身賽前，林家正也被轉為支配下選手，並在熱身賽迎來日職初登場。

林家正近年在國際賽場爆紅，在本壘後方率領台灣隊奪下世界12強冠軍，今年經典賽也扮演主戰捕手，雖然預賽4場7打數僅敲1安，打擊率0.143，但對南韓之戰上演盜壘阻殺，更帶領古林睿煬繳出4局掉1分好投，讓火腿決定出手。根據日媒報導，林家正合約推估是1年1600萬日圓（約322萬台幣）。

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今天日本火腿與橫濱DeNA進行官辦熱身賽，賽前火腿也將林家正登錄為支配下選手。比賽來到8局上，林家正接替先發的田宮裕涼上場蹲捕，搭配右投福谷浩司，兩人該半局聯手上演三上三下，送出1次三振。

8局下林家正為首名打者，面對過去2年效力大聯盟教士隊的橫濱洋投雷諾茲（Sean Reynolds）的152公里速球，敲出二壘高飛球出局。9局上火腿再換投，由左投上原健太與林家正搭配，該局被敲出1安，也送出1K。

9局下林家正1出局後面對山崎康晃，對高角度速球揮空三振，最終橫濱與火腿5：5握手言和，林家正的日職初登場，替補上陣累積2打數0安打，吞下1次三振。

林家正日職初登場。（取自火腿官方臉書）

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